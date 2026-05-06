藍營軍購預算無共識 賴士葆拋「3800＋N」主張N為4200億元

國民黨立委賴士葆透露，下午黨團協商將主張「3800億元＋N」中的「N」要講出來，根據美方第二批發價書預估規模，該「N」約為4200億元，合計就是8000億元，並稱民眾黨也傾向8000億元，國民黨應負責任對外說明清楚。（記者羅國嘉攝）

立法院國民黨團對軍購預算至今尚未達成共識，藍委賴士葆今（6）日受訪透露，下午黨團協商將主張「3800億元＋N」中的「N」要講出來，根據美方第二批發價書預估規模，該「N」約為4200億元，合計就是8000億元，並稱民眾黨也傾向8000億元，國民黨應負責任對外說明清楚。

賴士葆指出，今天下午會出席黨團協商，會主張「3800億元＋N」，這個N要講出來，目前黨版規劃相關內容置於第八條條文，針對未來第二批發價書，需重新一個條例，但考量過去一項條例往往需耗時半年以上，若國務官員證實美國第二批發價書可能會來，就先把它匡列起來，第一批3800億，第二批4200億加起來就是8000億，主張「N」就是4200億。

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賴士葆表示，第一期編列3800億元，第二期待發價書到位後，最多給你加到8000億元，因此「N」約為4200億元。他強調，「3800億元＋N」的「N」國民黨要很負責任的對外講清楚，否則大家看不懂。目前掌握的訊息顯示，第二批軍售規模約為140億美元，折合新台幣約4300至4400億元，與第一批合計8000億元，不過第二批發價書還沒到，黨團也未對外說明，但依目前側面訊息研判，第二批規模大致落在4200億，因此他將在今日下午發言，再次主張應讓「N」出現，N就是4200億，加起來8000億。

賴士葆也說，民眾黨方面似乎也傾向8000億元，在此情況下，國民黨可支持主席提出的「3800億元＋N」版本，自己並會明確主張N等於4200，原因在於美國第二批發價書的規模，預估大致落在此一數字區間。

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