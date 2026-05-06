好意提8千億軍購 趙少康嘆：國民黨每天發動人來罵我

前中廣董事長趙少康。（資料照）

前中廣董事長趙少康今天在廣播「趙少康時間」表示，自己好意提出8000億軍購，只動支111億美元，其餘凍結，大家的意見都照顧到了，結果搞到國民黨中央很不爽，「每天發動人來罵我」，不管是從大陸、台灣還是機器人發動，但把他罵死又怎樣？中間選民對國民黨很重要，誰贏得中間選民就贏得選舉。

趙少康表示，他提出的8000億或8100億，是指能動支111億美元、有發價書的，剩下的錢是要凍結的，但台中市長盧秀燕和前國民黨主席朱立倫提的8、9000億沒有講到要凍結，所以他講到凍結，其實和國民黨中央的比較接近，也兼顧了盧修燕、朱立倫和鄭麗文的主張。

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趙少康強調，自己真的是一團好意，大家的意見都照顧到了，結果搞到國民黨中央很不爽，「每天發動人在罵我，我真的是不解！」到底罵他有什麼好處呢？罵他是能吞國民黨的票嗎？發動到不管從大陸發動、在台灣發動，「把我罵死了又怎樣呢？而且我根本不在乎！」

趙少康說，他這人有個特色，根本不在乎被罵，他從當議員、立委到環保署長一路走過來，什麼時候怕罵了？「你越罵，我鬥志還越強，來啊！我根本不在乎你」，國民黨還搞什麼機器人（指社群留言），他根本不在乎，就看最後誰對嘛，就這麼簡單。

趙少康表示，他已經說過，今天不管是民進黨還是國民黨，都不要去守自己的死忠，因為都沒用，「你守你的死忠都贏不了，就是要靠中間，中間選民最重要，誰贏得中間選民，誰贏得選舉！」

趙少康解釋，因為死忠的票都不夠，民進黨的死忠票也不夠，賴清德打到底就40％，還好賴靠了前民眾黨主席柯文哲分那些票所以贏了。在這種情況之下，國民黨去問那些要選縣市長的人最清楚，他們都希望能夠拿到一半以上的票，所以中間選民對國民黨來說非常重要。想要贏今年年底的選舉、2028的選舉，中間選民一定要想辦法去抓住。

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