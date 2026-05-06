賴總統出訪史瓦帝尼 吳靜怡：中國封鎖不成反將台灣推上國際版面

吳靜怡指出，中國原本想用航權施壓，讓台灣總統「飛不出去」；結果卻親手把台灣推上國際媒體版面。圖為總統賴清德昨日順利返回台灣。（資料照）

總統賴清德突破中國外交封鎖，成功訪問非洲友邦史瓦帝尼，媒體人吳靜怡發文指出，中國想封鎖台灣，卻把台灣推上國際版面！她質疑中國原本想在川習會前向美方展示其對台海局勢的「絕對控制力」，不過，封鎖行動失敗，反讓台灣議題在川習會前先引起關注。她也強調，台灣的韌性與國際連結，是任何物理封鎖都無法輕易切斷的。

吳靜怡在臉書發文指出，中國原本想用航權施壓，讓台灣總統「飛不出去」；結果卻親手把台灣推上國際媒體版面。賴清德總統最終以「抵達後公開」的模式，搭乘史瓦帝尼國王專機完成來回超過兩萬五千公里的極限長程繞航，成功返台。

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吳靜怡表示，這場靈活應變，不僅突破了地理與航權的雙重封鎖，更在中國外交施壓與川習會前夕，完成了一次高難度的戰略突圍，實質將台灣議題推升為美日同盟共同警戒的核心。

吳靜怡分析，川習會前夕，台灣議題已被提前「風險化」，成為美中必須共同面對的安全議題。北京原本意圖透過封鎖賴清德出訪，向美方展示其對台海局勢的「絕對控制力」，進而在川習會中增加談判籌碼。然而，封鎖行動失敗，反而引發國際社會對航權受干預的反感，讓台灣議題提前成為熱點。

吳靜怡指出，美國國務卿魯比歐已公開表示，川普與習近平下週會晤時，台灣「很可能」會成為討論重點，但他同時強調，美中雙方都明白「不希望印太地區出現任何破壞穩定的事件」。這意味著中國的施壓不僅未能讓台灣消音，反而讓台灣議題從北京單方面討價還價的籌碼，轉變為美中共同管理的安全風險紅線。

吳靜怡說明，美日反應與北京預期明顯相反，日本前防衛大臣小野寺五典公開呼籲美國「堅定立場」，並警告任何偏離既有政策的發言，都將對美國盟友產生重大影響。日本政府更積極爭取川普在訪中前或途中「順道訪日」，旨在強化美日對台海穩定的共識，避免美中交易犧牲區域安全。美日同盟已將台灣定位為印太安全「第一島鏈核心」，賴清德剛完成突破封鎖的訪問，正好強化了美日對台灣韌性的信心，也讓北京的孤立策略顯得更加徒勞。

吳靜怡提到，賴清德平安返台後強調，「台灣人有權利走向世界，不會因為打壓而退縮。」在川習會前夕，台灣不再是被動承受封鎖的孤島，而是位於美日共同警戒架構核心、具備高度戰略價值且獲得國際秩序支持的關鍵堡壘。北京原本想展現「控制力」，結果卻用自己的失敗向世界證明：台灣的韌性與國際連結，是任何物理封鎖都無法輕易切斷的。

吳靜怡在文末直言，中國每一次想讓台灣從世界地圖上消失，最後都讓世界更清楚看見台灣在哪裡。

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