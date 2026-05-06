蕭副總統：中國選擇性與台灣往來 是分化而非對等

副總統蕭美琴接受媒體專訪表示，兩岸互動應在對等尊嚴之下進行，中國在台灣社會選擇性往來、排除不同聲音，並非對等，而是分化。（鏡電視提供）

副總統蕭美琴接受媒體專訪表示，兩岸互動應在對等尊嚴之下進行，中國在台灣社會選擇性往來、排除不同聲音，並非對等，而是分化。如果中國真的想與台灣人一家親，這種打壓、恐嚇手段，完全不符合正常人看待一家人的方式。

蕭副總統接受鏡電視專訪，節目5日晚間播出。

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針對中國在灰色地帶的認知作戰，蕭副總統指出，在中國改革開放以來，兩岸有累積很多交流與往來的經驗，不管是前總統蔡英文、總統賴清德，過去幾年也都倡議應有健康、有序的往來。但較遺憾的是，針對兩岸間往來可能會帶來的風險，對岸不直接跟台灣政府與政府授權的機構做更嚴謹的管理與處理。

蕭副總統說，多數台灣人現在很清楚、也不想在共產主義體制下生活，但中國會用各種方式美化、卸下國人對自由民主制度的堅持，這也是現在社會面臨的風險。

蕭副總統表示，兩岸不是不能在各種領域往來與互動，但應在「對等尊嚴」的架構下進行；選擇性地挑自己喜歡聽的話，排除社會上不同的聲音、政黨與政府，「這個不叫做對等的往來，這個叫做分化」。

蕭副總統說，對岸堅持的前提就是要放棄自己、放棄中華民國存在，才能跟它往來，這不叫對等，也不叫尊嚴。中國在國際打壓、限縮台灣人生存空間，這是讓台灣人非常厭惡與抗拒的事。

蕭副總統指出，中國種種手段，有時候用硬、有時候用軟，台灣人很善良也很單純，不太喜歡這種高度算計的手段。相信長遠來說，如果中國真的想把台灣人當作一家親，這種打壓、恐嚇、威脅、不尊重人的手段，完全不符合正常人在看待一家人，且與中國自己提出的主張背道而馳。

蕭副總統說，這是兩面手法，希望社會對各種認知戰、假新聞或分化社會造成更多對立的手段，一定要用更嚴謹、更謹慎的角度看待，並保持高度警覺。

主持人詢問，在對岸不放棄這些手段的情況下，是否可以說在民進黨政府執政期間，兩岸可能不會有官方交流。

蕭副總統表示，賴總統說過很多次，很願意在對等尊嚴情形下，與對岸尋求和平共處，甚至是共同繁榮的機會。她相信這個善意不會變，蔡英文時期也一樣，但很遺憾地，這樣不變的善意都沒有獲得妥善回應。

蕭副總統說，這樣的立場並沒有太大改變，賴總統與她在還沒被中國納入制裁名單以前，過去也做了個人努力。在她進入政府以前，曾經與前行政院長、智庫召集人林全一起到中國交流，都曾經努力嘗試是否能透過對話促進彼此瞭解和認識，「我想這樣的善意是不變的」。

蕭副總統表示，中國限縮自我、對情勢有誤判風險，中國在台灣社會中選擇性往來，挑喜歡的聲音、選擇配合者或有利益相關結合的聲音，少了對台灣社會全面了解的機會，這是非常令人遺憾的事。

針對國內局勢，要如何在朝野間取得穩定前進的平衡。蕭副總統說，現在對外有挑戰、對內也有挑戰，在面對這些挑戰時，對內應有更多包容與更多對話空間，這就是為何賴總統幾次邀5院院長喝茶，包含過年期間或有時在外參加活動，面對不同黨派、立場的人，也需要透過對話來凝聚社會共識，尤其是一些重大政策和預算方面，台灣就這麼小，大家還是有團結必要性。

蕭副總統表示，至於對外，國際社會也對兩岸間避免衝突、避免用武力跟脅迫手段來片面改變現狀這件事情有高度共識。各國也都在呼籲對岸能夠用對話解決問題。她相信大家還是會持續努力。

蕭副總統強調，「我們多次重申，戰爭絕對不是選項」，即便大家有不同立場，甚至生活在不同體制和價值系統，但台灣可以跟全世界這麼多人友善的往來，相信不是沒有智慧能以對話來管控彼此的歧見，多年來台灣跨黨派在面對中國或兩岸往來時，也持續遵循求同存異的精神與態度。

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