新北「藍白合」李四川出線 黃國昌：背棄承諾將嚴格監督與批判

民眾黨主席黃國昌表示，藍白兩黨是基於共同政策願景而合作，不論誰當選都要實現這些價值，才能號召民眾黨人支持，但若當選後背棄承諾、不願落實政策，民眾黨一定會監督與批判，他在節目中也直言「一定會」。（擷取自中廣流行網 i like radio直播）

年底縣市長選舉，針對嘉義市、新北市、宜蘭縣的「藍白合」共推人選全部底定由藍營推派，但外界憂白營支持者未必會轉投「藍白合」人選，甚至可能流向綠營票倉。民眾黨主席黃國昌表示，藍白兩黨是基於共同政策願景而合作，不論誰當選都要實現這些價值，才能號召民眾黨人支持，但若當選後背棄承諾、不願落實政策，民眾黨一定會監督與批判，他在節目中也直言「一定會」。

黃國昌今天接受主持人王偉忠專訪指出，當初推動政黨合作時，強調第一階段必須提出共同政策、政見與願景的原因，關鍵在於讓人民相信，合作是為了實現政策目標，而非基於政黨顏色，未來不論由誰勝出，這些共同提出的政策願景，都應成為當選後必須實踐的價值。

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王偉忠追問「那誰來監督？」黃國昌表示，議員就可以發揮監督角色，只要將民眾黨的人送進議會，他可以保證一定會強力監督。他舉例，即便是國民黨的李四川當選新北市長，過去與他在共同政策願景中，曾提出推動「全齡社會住宅」，若李當選新北市長，民眾黨將全力輔選，也會號召支持者共同投票，但若當選後背棄承諾、不願落實政策，民眾黨一定會監督與批判，他在節目中也直言「一定會」。

黃國昌也說，當前台灣選舉政治，愈來愈多選戰被導向不重視政見，只重視情緒、抹黑或各種攻防，但這並非民主政治應有樣貌。對民眾黨而言，政見必須被嚴肅看待，他回顧過去與民進黨決裂的原因，就是因為當初街頭訴求的承諾，在取得權力後並未落實，讓人無法接受。民主政治不應淪為「幫派式政治」，不能是非不分，而應回到政策與承諾的檢驗。

針對近期黨內提名傳出幾起風波，黃國昌坦承，的確被某些人以「沒被提名就加入民進黨」等方式恐嚇威脅，但是自己「不吃這一套」。他指出，對同志抱持好聚好散態度，不會口出惡言，除非踩到他的底線，也就是在外面說謊，或威脅加入民進黨，那就慢走不送。

黃國昌也說，對民眾黨而言，相較於長期仰賴財團與大企業捐款的民進黨，過去曾經穿草鞋，現在早就忘了，在面對民眾黨推動小額募款時，反而以嘲笑態度看待；但他認為，若這樣的模式能夠成功，將有助於台灣民主的成熟與深化，民眾黨一向秉持「有多少錢、資源做多少事」的原則，以最節省、最有效率的方式推動目標。

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