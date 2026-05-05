林國成罵賴清德三字經辯稱「打領帶」 張育萌批：敢做不敢當

林國成今天出庭堅不認罪。（記者翁靖祐攝）

前民眾黨立委林國成於去年7月20日參加反大罷免活動時，直接點名總統賴清德怒轟「X你娘」，遭賴清德提告。台北地院今判處林國成拘役20天，得易科罰金，可上訴。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌表示，真的敢做不敢當，民眾黨都是這種水準。口口聲聲說「強力監督」，結果只會罵總統三字經。

張育萌在臉書發文表示，去年7月民眾黨跑到民進黨部前抗議。而台灣是民主社會，只要是合法抗議都「你開心就好」，但林國成上台突然直接對賴清德罵「三字經」，而且還連罵五次，這就違法了，北檢以公然侮辱起訴林國成。

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張育萌指出，上個月林國成到台北地院開庭，不否認自己說過的話，但說他只有第一次是三字經，後面講的都是「打領帶」，不是三字經。他稱，「打領帶」的台語跟三字經很像，還道貌岸然說，這是他的底線，「不能隨群眾起舞」。

張育萌質疑，如果林國成講的是「打領帶」，那為什麼他要說，自己已經在臉書道歉，還道歉兩次，就是錯了嘛，而且怕了嘛。林國成的律師還跟法官說，他道歉貼文至今沒撤下，希望可以從輕量刑。

張育萌說，地檢署建請法院從重量刑，但法官人很好，還問林國成，接不接受認罪然後繳罰金1000元，但林國成思考後，堅持說自己是對公共議題評論。「是你自己不接受的，台北地院今天判林國成拘役20天」。他怒轟，「真的敢做不敢當，民眾黨都是這種水準。口口聲聲說『強力監督』，結果只會罵總統三字經。如果這叫『監督』，哪需要林國成？我家巷口的阿北就可以排進不分區了」。

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