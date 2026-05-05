王鴻薇才說鼠患是綠營造假 其選區驚見鼠屍 網：王奶奶出來打球！

有民眾在中正區路上看見鼠屍。（圖翻攝自Threads）

台北鼠患越來越嚴重，近期鄉民們都在網上分享目擊情報。今天（5日）一位在中正區上班的民眾在路上驚見鼠屍，想到最近蔣萬安市府亂投老鼠藥，擔憂「接下來會不會鼠屍遍野？」引發討論，留言區有不少人點名該選區的國民黨立委王鴻薇，苦笑稱死掉的老鼠是王鴻薇口中的「民進黨側翼」。

王鴻薇昨天（4日）為了護航蔣萬安，竟然在社群上指稱近期一大堆老鼠目擊情報是民進黨啟動「造鼠計畫」，拿高雄、屏東等縣市出現的老鼠來造假，明明台北市老鼠通報案件持續下降，路上也沒有像青鳥所說的那樣隨便都能看到老鼠，「這種自導自演、病毒式傳播，惹人反感的『大罷免選舉模式』，只是下場恐怕還是把自己搞成鼠輩人人喊打。」

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王鴻薇的貼文一出隨即引發眾怒，不少人揚言發起「抓到老鼠就送去王鴻薇服務處」的行動，還有人直接貼出王鴻薇選區大白天老鼠橫行的影片，怒轟「妳中山區的公園就一堆老鼠啦！第一次在白天在這公園看到老鼠！還在護航！有夠垃X的立委！」

而今又有網友在Threads上貼影片，表示自己今天中午休息時間去買飯，在中正區新生南路一段150巷發現鼠屍，驚呼「中午走出辦公室要去吃午餐就看到這……害我吃午餐時一直出現這畫面。看來投藥發揮作用了，只不過接下來會不會鼠屍遍野？」

網友紛紛表示，「王奶奶出來打球」、「王鴻薇說你造假」、「死掉的是王大委員口中說的綠色側翼」、「王鴻薇會說這是民進黨側翼」、「應該請王鴻薇來收屍」、「快寄給王鴻薇」、「你的錄影畫面有味道」、「王鴻薇：一定是民進黨跟老鼠勾結擺拍」、「我想看王鴻薇怎麼說？她到底怎麼判斷這是南邊的勞贖」、「趕快聯絡王鴻薇」、「王奶奶說這是臨鼠演員啦」。

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