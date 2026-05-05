陳時中拋證交稅一半挹注健保 審計部表態反對

審計長陳瑞敏赴立院就總決算審計提出報告。（記者劉信德攝）

行政院政務委員陳時中日前拋出，將現行千分之3稅率的證券交易稅提撥一半比例挹注健保。監察院審計部審計長陳瑞敏今日立法院院會答詢時持反對意見，強調證交稅都是「統收統支」，因為這是維持財政紀律。

全民健保實施31年，財務面臨嚴峻挑戰，陳時中4月29日在「2026年台歐健康論壇」公開表示，將現行千分之3稅率的證券交易稅提撥一半挹注健保，可以不增加投資人現有負擔，同時確保未來20年健保財務平衡。

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國民黨立委賴士葆今日質詢指出，陳時中的對外發言是否代表政府政策？陳瑞敏回應，有時候是政委自己的想法，但沒有考慮是政務委員，不過自己並不了解陳當時的發言。

賴士葆說，陳時中是政務委員，講出來當然是政策。你當審計長，應該24小時都是審計長吧，說出來的政策，應該代表審計部的政策吧，陳時中居然要把「強強滾」的台股證交稅納入健保。

賴士葆提及，證交稅今年原本預估可收8500億元，過去台股成交量大概在4000億元，今年成交量大概1兆元，推估證交稅可以7500億元左右，所以陳時中就動了這個腦筋，要把證交稅挖過去給健保，但被學者打臉說違反「財政紀律法」第7條。

根據「財政紀律法」第7條規定，「各級政府及立法機關制（訂）定或修正法律、法規或自治法規時，不得增訂固定經費額度或比率保障，或將政府既有收入以成立基金方式限定專款專用」。

賴士葆問及，你怎麼看陳時中所提構想？陳瑞敏回應，證交稅都是「統收統支」，他是希望證交稅維持「統收統支」，因為是維持財政紀律。

賴又說，如果要幫助健保，應該從菸捐、菸稅等，不是用證交稅，證交稅應該「統收統支」支持國家的建設。陳瑞敏回應，「對」。賴接著說，「所以我可以說『陳審計長反對陳政務委員的提案』，可以這樣講？」陳則說，「可以這樣說」。

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