為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    陳時中拋證交稅一半挹注健保 審計部表態反對

    2026/05/05 16:40 記者陳鈺馥／台北報導
    審計長陳瑞敏赴立院就總決算審計提出報告。（記者劉信德攝）

    審計長陳瑞敏赴立院就總決算審計提出報告。（記者劉信德攝）

    行政院政務委員陳時中日前拋出，將現行千分之3稅率的證券交易稅提撥一半比例挹注健保。監察院審計部審計長陳瑞敏今日立法院院會答詢時持反對意見，強調證交稅都是「統收統支」，因為這是維持財政紀律。

    全民健保實施31年，財務面臨嚴峻挑戰，陳時中4月29日在「2026年台歐健康論壇」公開表示，將現行千分之3稅率的證券交易稅提撥一半挹注健保，可以不增加投資人現有負擔，同時確保未來20年健保財務平衡。

    國民黨立委賴士葆今日質詢指出，陳時中的對外發言是否代表政府政策？陳瑞敏回應，有時候是政委自己的想法，但沒有考慮是政務委員，不過自己並不了解陳當時的發言。

    賴士葆說，陳時中是政務委員，講出來當然是政策。你當審計長，應該24小時都是審計長吧，說出來的政策，應該代表審計部的政策吧，陳時中居然要把「強強滾」的台股證交稅納入健保。

    賴士葆提及，證交稅今年原本預估可收8500億元，過去台股成交量大概在4000億元，今年成交量大概1兆元，推估證交稅可以7500億元左右，所以陳時中就動了這個腦筋，要把證交稅挖過去給健保，但被學者打臉說違反「財政紀律法」第7條。

    根據「財政紀律法」第7條規定，「各級政府及立法機關制（訂）定或修正法律、法規或自治法規時，不得增訂固定經費額度或比率保障，或將政府既有收入以成立基金方式限定專款專用」。

    賴士葆問及，你怎麼看陳時中所提構想？陳瑞敏回應，證交稅都是「統收統支」，他是希望證交稅維持「統收統支」，因為是維持財政紀律。

    賴又說，如果要幫助健保，應該從菸捐、菸稅等，不是用證交稅，證交稅應該「統收統支」支持國家的建設。陳瑞敏回應，「對」。賴接著說，「所以我可以說『陳審計長反對陳政務委員的提案』，可以這樣講？」陳則說，「可以這樣說」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播