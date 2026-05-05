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    首頁 > 政治

    卓榮泰：明年總預算「中小微企業」與「社福照顧」並重

    2026/05/05 16:32 記者張軒哲／台中報導
    卓榮泰表示，明年的總預算，全面提升對中小微企業提升與加碼。（記者張軒哲攝）

    卓榮泰表示，明年的總預算，全面提升對中小微企業提升與加碼。（記者張軒哲攝）

    行政院長卓榮泰關心台中市中小企業發展，今（5）日下午參訪大雅區千里眼精密部件公司，了解企業導入AI智慧製造、提升製程效率，並跨足半導體、航太、醫療、機器人及軍工產業等轉型成果，舉行產業座談交流，談及明年總預算將朝「中小企業扶持」與「社會福利政策」的並重發展，並由千里眼公司董事長王子欣陪同介紹產製過程。

    行政院長卓榮泰關心台中市中小企業發展，今日下午參訪大雅區千里眼精密部件公司，楊瓊瓔與蔡其昌、立委何欣純等人到場陪同參訪。千里眼公司具有40年歷史，已由第二代王子欣接班，生產精密車銑零件，車銑削螺絲 螺帽，通訊設備元件，光學接頭電子元件，汽車零件，3C業關鍵零組件。

    卓榮泰表示，明年的總預算，現在開始在編列籌劃，全面提升對中小微企業提升與加碼，這個一定會做到，將幫助中小企業，跟協助八大生活照顧需要的這些社會福利，列為同等的重要，一同來發展起來，這樣發展起來以後，高科技會隨之而往上攀升。謝謝千里眼公司帶給國家非常正面的一個經驗跟一個印象，會把這個故事，希望透過經濟部，把它推廣出去，讓大家共同來學習、來模仿、來複製這樣一個成功典範的例子。

    行政院長卓榮泰參訪台中市千里眼精密部件公司，了解產製過程。（記者張軒哲攝）

    行政院長卓榮泰參訪台中市千里眼精密部件公司，了解產製過程。（記者張軒哲攝）

    行政院長卓榮泰（左4）參訪台中市千里眼精密部件公司。（記者廖耀東攝）

    行政院長卓榮泰（左4）參訪台中市千里眼精密部件公司。（記者廖耀東攝）

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