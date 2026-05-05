民眾黨不同意檢察總長人事案 周榆修：徐錫祥司改方向不明確

民眾黨秘書長周榆修。（《中午來開匯》提供）

現任檢察總長邢泰釗任期將屆，總統賴清德3月咨請立法院行使新任檢察總長徐錫祥之人事同意權；立法院院會今日記名表決，全案因在野立委人數優勢否決遭封殺。民眾黨團今早除表態徐「核心歷練不足」將投不同意，民眾黨秘書長周榆修更指出，徐對司改議題「方向不明確」、態度不積極，也是他們未予同意的重要原因。

立法院長韓國瑜上月18日召集朝野黨團協商，同意全院今日上午進行記名投票表決，行使總統賴清德提名之最高檢察署檢察總長徐錫祥人事同意權。經過約一小時記名投票，韓國瑜宣布總投票人數112票中，同意50票、不同意61票，無效票1票，人事同意案未通過。

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而在記名投票前，立法院民眾黨團齊聚議場前說明投票立場。黨團副總召王安祥表示，徐被提名人在「核心歷練」不足，稱其缺乏「二審檢察長」資歷；加上國安局副局長、法務部政次等政務官經歷，在「如何在司法跟政治上做一個明顯的區隔」引發擔憂，因而基於黨團會議決議，全體投下不同意票。

針對新任檢察總長徐錫祥遭立院封殺，民眾黨秘書長周榆修今（5日）午接受直播政論節目《中午來開匯》專訪表示，徐除歷練完整性不足，政務官資歷更引發其任職後司法中立性的疑慮；周更透露，「從黨團問卷檢視到公聽會發言內容，可以看出徐錫祥在司法改革議題上，未提出明確改革方向，也沒有展現積極態度」，也是黨團投不同意票的主因之一。

周榆修進一步指出，不只民眾黨對徐案提出疑慮，法界內部也有異音，高檢署主任檢察官陳宏達日前就曾在公聽會中直言，徐歷練有斷層、升遷路徑過快，實戰歷練仍待檢驗。周強調，司法體系的核心是獨立審判與獨立偵查，擔憂若國安系統角色持續延伸進入檢察體系，恐影響社會對司法公正的信任。

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