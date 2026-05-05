宜蘭425處狹小巷道擬設滅火器 消防局盼獲議會支持

宜蘭425處狹小巷道設置滅火器，98％火災類型都適用。（記者王峻祺攝）

宜蘭礁溪曾發生狹小巷弄房屋惡火奪2命憾事，縣議員林聰池爭取拓寬窄巷路口後，去年更要求縣府盤點全縣狹小巷弄，設置公共滅火器的可行性，消防局今天舉行巷弄災害演練，並宣布全縣425處狹小巷道將設置滅火器，適用98％火災類型，也與各鄉鎮市公所達成協議，委由村里鄰長維護管理，盼獲縣議會支持，本次會期通過追加預算案。

宜蘭縣消防局表示，宜蘭每年平均火警次數超過7百件，因火災具成長性，發現時間及滅火介入時間愈晚，火勢規模愈大，更會對民眾生命及財產安全造成巨大危害，尤其狹小巷道搶救不易，設置公共滅火器將能幫助民眾就近拿取並盡速壓制火勢，降低傷亡及損失。

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針對公共滅火器設置，宜縣消防局編列300多萬元預算，將逐步完成全縣425處狹小巷道的滅火器設置，預計前後巷道各裝設一支，並委由村里鄰長管理，每季填表檢查後，公所將彙整函報消防局；滅火器選用10型ABC乾粉，重量僅6公斤，可撲滅普通、油類及電器等多數生活類型火災。

另外，宜縣消防局為感謝義消長期協助執行各項救災救護及宣導任務，也編列400萬元添購800套救助服，在義消衝鋒陷陣的時候，能有最實際的安全裝備，這條制服除具高度防護與舒適性，材質也耐磨，橘藍配色更提升在惡劣環境與夜間作業的辨識度，提升義消出勤安全性。

宜蘭縣消防局進行狹小巷道火警演練，巷口設置公共滅火器供民眾使用。（記者王峻祺攝）

宜蘭縣消防局今天進行狹小巷道火警演練。（記者王峻祺攝）

宜縣消防局為感謝義消長期協助執行各項救災救護及宣導任務，斥資400萬元添購800套救助服，橘藍配色醒目，材質也具高度防護。（記者王峻祺攝）

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