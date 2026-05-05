鼠害防治發給老鼠避孕藥？ 審計長：這部分沒聽過

民進黨立委鍾佳濱今日針對台北市鼠害問題，質詢審計部審計長陳瑞敏（左）。（圖擷取國會頻道）

台北市爆發「安鼠之亂」，台北市政府對鼠害防治慢半拍。民進黨立委鍾佳濱今日在立法院院會質詢問及，鼠害跟環境有關，還是跟氣候有關？當然是跟環境衛生有關，那要不要發給老鼠避孕藥？監察院審計部審計長陳瑞敏支嗚其詞說，「這部分沒有聽過」。

鍾佳濱表示，他今天要請教的是績效審計的問題，不管是柯文哲、蔣萬安市長任內，台北市的滅鼠預算持續加碼，這代表兩位市長很重視，還是問題很嚴重？陳瑞敏回應，兼而有之，當然預算會加是因為那個。

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鍾佳濱質疑，現在問題還沒解決，鼠害防治要如何審計它的成效呢？就是台北市大量買滅鼠藥，而且要大量投放，就審計的角度，防治成效是要看規模成長，還是預算的執行率？陳瑞敏則說，「兩個都要看」。

鍾佳濱進一步說，執行率要怎麼看，是買了老鼠藥放在倉庫裡面就算有執行，還是買了老鼠藥要投放才算？陳瑞敏說，「那個要看成效和效益」。鍾接著說，你很厲害唷，不是買了就算，也不是投了就算。

鍾佳濱舉例，他小時候感冒去看醫生，護士包了3天份的藥說，「弟弟，3天的藥吃完感冒就會好」。自己回家後一口氣把3天藥吞下去，結果感冒還沒好，先送去醫院洗胃。所以不是把老鼠藥1次投放就算完成，更不是3天感冒藥吃完就會好，實際要看成效。

「藥放錯地方，毛小孩會吃到！」鍾佳濱說，不是藥買了、投放出去就有成效，到底成效要如何審計，審計部會要求北市府提供成效給你們嗎？

陳瑞敏指出，這部分因為最近才發生，台北市審計處已經開始進行了解，自己有叫他們了解重點應該是，怎麼會發生鼠害，原因必須找出來。

鍾佳濱又說，「倖存者偏誤」最近很流行，二戰期間，能夠返航的戰鬥機機上都是彈孔，當時就找工程師幫機翼、尾翼上有彈孔之處補強，但這是沒有效的，因為打在引擎、發動機的飛機，早就掉下去了，所以該補強的應該是駕駛槍和發動機。

鍾佳濱批評，台北市有滅鼠偏誤，市民看到有老鼠，認為把市民看到的老鼠消滅掉就好，就在看到老鼠的地方投藥，像民眾在台北車站等公車，就看到旁邊花叢有出現老鼠，是不是也要在那投藥。

陳瑞敏回應，有要求北市府同仁要注意發生的原因，要找出原因，才能把問題徹底解決，並且追蹤防禦的情形。

鍾追問，鼠害是跟環境有關，要控制好環境衛生、減少廚餘，食物不要給老鼠吃，就可以防治了，不會因為天氣好壞的關係，老鼠會特別繁殖，那你要不要發給老鼠避孕藥？陳瑞敏支嗚其詞說，「這部分沒有聽說」；鍾佳濱說，你們對台北市的鼠害防治指標建立了沒，趕快請專家建立。

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