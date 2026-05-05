最新畫面曝！史瓦帝尼高規格歌舞歡送賴總統 總理、外長親送機

賴總統由史瓦帝尼總理戴羅素（Russell Dlamini）、外交部長戴柏莉（Pholile Shakantu）陪同下抵達機場。（圖由總統府提供）

總統賴清德2日突破中國航權打壓，順利出訪非洲史瓦帝尼展開國是訪問訪問，當地時間4日上午（台北時間同日下午）從恩史瓦帝三世（King Mswati Ⅲ）國際機場搭機返台，隨著賴總統返抵國門，史國高規格歡送的離境畫面也正式曝光。

根據最新曝光的現場畫面，賴總統由史瓦帝尼總理戴羅素（Russell Dlamini）、外交部長戴柏莉（Pholile Shakantu）陪同下抵達機場，史國官方特別安排充滿活力的傳統歌舞表演，以及隆重的儀隊禮兵歡送賴總統，現場氣氛熱烈，展現兩國深厚邦誼。

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賴總統面帶笑容，沿途欣賞具在地特色的歡送儀式，隨後步上紅地毯、行經儀隊禮兵致敬，並在登機前轉身向熱情的送機人員揮手致意，為這趟別具意義的外交突圍之旅畫下圓滿句點。

史國官方特別安排充滿活力的傳統歌舞表演，以及隆重的儀隊禮兵歡送賴總統。（圖由總統府提供）

史國官方特別安排充滿活力的傳統歌舞表演，以及隆重的儀隊禮兵歡送賴總統。（圖由總統府提供）

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