為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    最新畫面曝！史瓦帝尼高規格歌舞歡送賴總統 總理、外長親送機

    2026/05/05 14:12 記者陳昀／台北報導
    賴總統由史瓦帝尼總理戴羅素（Russell Dlamini）、外交部長戴柏莉（Pholile Shakantu）陪同下抵達機場。（圖由總統府提供）

    賴總統由史瓦帝尼總理戴羅素（Russell Dlamini）、外交部長戴柏莉（Pholile Shakantu）陪同下抵達機場。（圖由總統府提供）

    總統賴清德2日突破中國航權打壓，順利出訪非洲史瓦帝尼展開國是訪問訪問，當地時間4日上午（台北時間同日下午）從恩史瓦帝三世（King Mswati Ⅲ）國際機場搭機返台，隨著賴總統返抵國門，史國高規格歡送的離境畫面也正式曝光。

    根據最新曝光的現場畫面，賴總統由史瓦帝尼總理戴羅素（Russell Dlamini）、外交部長戴柏莉（Pholile Shakantu）陪同下抵達機場，史國官方特別安排充滿活力的傳統歌舞表演，以及隆重的儀隊禮兵歡送賴總統，現場氣氛熱烈，展現兩國深厚邦誼。

    賴總統面帶笑容，沿途欣賞具在地特色的歡送儀式，隨後步上紅地毯、行經儀隊禮兵致敬，並在登機前轉身向熱情的送機人員揮手致意，為這趟別具意義的外交突圍之旅畫下圓滿句點。

    史國官方特別安排充滿活力的傳統歌舞表演，以及隆重的儀隊禮兵歡送賴總統。（圖由總統府提供）

    史國官方特別安排充滿活力的傳統歌舞表演，以及隆重的儀隊禮兵歡送賴總統。（圖由總統府提供）

    史國官方特別安排充滿活力的傳統歌舞表演，以及隆重的儀隊禮兵歡送賴總統。（圖由總統府提供）

    史國官方特別安排充滿活力的傳統歌舞表演，以及隆重的儀隊禮兵歡送賴總統。（圖由總統府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播