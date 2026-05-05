林國漳遭酸被勸出來選宜蘭縣長 競辦：別流於政治口水

遭吳宗憲酸被勸出來選宜蘭縣長 ，林國漳競辦回應選戰別流於政治口水。（記者王峻祺攝）

國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲今天（5日）接受廣播專訪，大酸民進黨宜蘭縣長參選人林國漳是被勸出來的，未來如果當選，縣政決定權不是他！對此，林國漳競辦回應，期盼選戰能回歸公共政策討論，用願景贏得認同，而非流於無謂的政治口水。

林國漳競辦發言人韓瑩說，林國漳是一個對承諾極其慎重的人。正因為當前政治環境充斥這種無中生有的揣測，他在投入公眾服務前，必然經過嚴謹的深思熟慮。如同過去受邀至社大任教，一教就是26年未曾間斷；一旦決定承擔各界期待與責任，絕對是全力以赴、對鄉親負責。林國漳將繼續秉持30年來深耕在地的行動，展現對這片土地未來發展的承擔。

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她說，吳宗憲在藍白民調勝出隔天，便對林國漳進行影射與標籤化，令人遺憾，也不是當初期待的君子之爭。宜蘭的進步需要務實規劃，而非政治猜忌。期盼選戰能回歸公共政策討論，用願景贏得認同，而非流於無謂的政治口水。

韓瑩說，我們也要對吳宗憲提出疑問，林國漳對守護國家安全的立場始終堅定，但吳宗憲對國防態度卻模糊不清，一下說「3800億+N」與「8000億」本質相同，一下又說要等發價書、「不是花大錢就愛國」，說法反覆、立場搖擺。

韓瑩強調，請吳宗憲回歸立委本職，儘速審理預算並支持國防特別條例，保障國家安全。吳身為國民黨發言人，支持鄭麗文主席親中及阻擋軍購的主張，也請要勇敢一點、大聲說出來，不要說一套做一套，給宜蘭縣民一個明確的交代。

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