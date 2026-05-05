李四川小琉球農地爭議「該拆就拆」 顏蔚慈批卸責：戳破工程假人設

國民黨新北市長參選人李四川被爆出名下持分位於屏東縣小琉球的農業區土地，涉長期違法建鐵皮屋並分割店面出租，李四川競辦回應該土地屬共同持分，該拆就拆；民進黨新北市議員顏蔚慈批李卸責，並戳破自己編造的3大謊言。（圖擷取自「顏蔚慈」臉書）

國民黨新北市長參選人李四川被週刊爆出名下持分位於屏東縣小琉球的農業區土地，涉長期違法興建鐵皮屋並分割為多間店面出租；李四川競選辦公室今回應該土地是繼承而來，屬共同持分，該拆就拆；民進黨新北市議員顏蔚慈批李在卸責，並說他戳破自己編造的3大謊言，建議他好好面對問題，才是從政者負責的態度。

顏蔚慈表示，第一是李四川神隱2個月迴避土地問題一籮筐，她說，李四川今年2月拿出弟弟建物權狀，上面清楚寫著，惡霸弟建物就蓋在李四川持有的「白沙段159」地號上，被四叉貓抓包後，李四川就逃避問題2個月。今天真相揭曉，原來李四川土地問題這麼多，不但有惡霸公司，且有長期違法使用，難怪他要躲2個月。

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她說，第二是熟悉土地建設的假人設，李四川每天派小編在社群上「海巡」到處尷尬留言，編造「熟悉土地建設、都市計畫」的人設，結果遇到自己持有土地冒出違建、淪為犯罪場所，李四川就一秒切割，變成「我不清楚、我不知道」，他到底熟不熟悉都市計畫、建設？怎麼遇到自己人違法，就變得都不知情了？

顏蔚慈指出，第三是選舉到了才想守法，面對家族長期違法被抓包，李四川就丟一句「選舉到了」感嘆自己被抹黑，這是最不負責任的說法，難道沒有選舉，土地違建就可無視？家人違法就可縱容？環保蟑螂就可默許？

她提到，根據Google地球衛星空拍顯示，李四川土地2017年就長出鐵皮屋，到今天被抓包，才說「該拆就拆」，事實上他是「選舉到了才想守法」，過去10年怎麼都不認為「該拆就拆」？

李四川競辦今對週刊報導回應，該土地是繼承而來，屬共同持分，如其他所有權人有涉違建等情事，一切依法處理，如應拆除，該拆就拆，沒有例外。

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