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    首頁 > 政治

    傳中國施壓巴拉圭與我斷交 外交部：總統5/7訪台證明邦誼篤實

    2026/05/05 13:40 記者黃靖媗／台北報導
    外交部發言人蕭光偉今日於例行記者會表示，本次巴拉圭總統貝尼亞與隨行產業代表訪台，便是台巴邦誼篤實的證明。（記者黃靖媗攝）

    外交部發言人蕭光偉今日於例行記者會表示，本次巴拉圭總統貝尼亞與隨行產業代表訪台，便是台巴邦誼篤實的證明。（記者黃靖媗攝）

    友邦巴拉圭總統貝尼亞（Santiago Peña）將於5月7日率團來台國是訪問。對於先前傳出中國加大施壓巴拉圭，要求巴國與我國斷交，外交部發言人蕭光偉今（5）日表示，中國長期以華而不實的承諾與空洞的口號，誘惑台灣的友邦，其惡行早已受到國際社會唾棄，本次巴拉圭總統貝尼亞與隨行產業代表訪台，便是台巴邦誼篤實的證明。

    美媒「紐約時報」日前披露，中國正在加大施壓我國友邦巴拉圭，要求巴拉圭與台斷交，不僅多次對巴拉圭政府機構進行網路攻擊，也賄賂巴拉圭政界人士。但巴拉圭總統貝尼亞仍無懼壓力，受我國邀請將於本月7日至10日來台國是訪問。

    蕭光偉今日於外交部例行記者會回應指出，中國對台灣的外交打壓不是一天兩天的事情，我國政府也都全力應對。面對中國蠻橫、霸凌的行徑，全世界都看在眼裡。中國長期以華而不實的承諾與空洞的口號，誘惑台灣的友邦，同時也用經濟脅迫、網路攻擊等層出不窮的做法，中方的惡行早已受到國際社會的唾棄。

    蕭光偉強調，我國與巴拉圭邦誼穩固友好，雙方基於共享民主自由人權普世價值，常年在各領域密切合作，成果豐碩，包括我國協助建立智慧醫療系統，與成立大學培育巴國科技人才，在在都是以具體的行動改善人民生活、促進國家發展。

    蕭光偉表示，外交部也要誠摯歡迎巴拉圭總統貝尼亞將來台進行國是訪問，這就是兩國關係緊密最有力的證明，貝尼亞來訪期間將見證台巴簽署多項合作文件，本次隨行的巴國重要產業代表也將透過舉辦投資說明會、企業參訪，來持續深化雙方產業對接，並加強彼此的經貿鏈結，在在顯示台巴兩國的邦誼篤實、持續深化。

    最後，蕭光偉強調，台灣將持續以價值為本，以人民福祉為核心，與巴拉圭密切的合作，並且在榮邦計畫的架構下，推動各項加惠人民的合作計畫，深化兩國互惠共榮的夥伴關係。

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