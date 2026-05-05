不滿網嗆「送鼠」到服務處 王鴻薇怒批如「大罷免」式政治攻擊

對於揚言送鼠行為，國民黨立委王鴻薇痛批，此舉騷擾周邊住宅與學校，形同去年「大罷免」式的政治攻擊。（記者陳逸寬攝）

台北市爆發「安鼠之亂」，國民黨立委王鴻薇日前指控民進黨操作「造鼠計畫」自導自演，引發網友不滿，甚至有人揚言將老鼠送至其服務處。對此，王鴻薇今（5日）表示，民進黨「側翼」與「青鳥」在市長人選浮現之際密集操作，透過錯誤通報、套招攻擊北市府，已非單純選民服務，而是為特定人選鋪陳。對於揚言送鼠行為，她痛批此舉騷擾周邊住宅與學校，形同去年「大罷免」式的政治攻擊。

王鴻薇指出，，台北市政府近幾個月努力解決鼠患，根據統計數據顯示，案件數已從2月份的258件降到3月份的90件，下降比率高達65％；至4月23日為止，件數進一步下降到49件。她認為「數字會說話」，台北市處理鼠患問題確實有成效，但網路上、特別是民進黨側翼與青鳥卻在近一週多密集操作此議題，時機點正好與民進黨台北市長人選呼之欲出重疊，其政治與選舉操作動機一目了然。

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王鴻薇批評，民進黨側翼成立的所謂「通報系統」極其離譜，連「料理鼠王」玩偶或舊照片都能審核通過，質疑這並非真實通報，而是「造鼠」平台。此外，她指民進黨市議員林亮君的助理先致電環保局要求處理，林本人再利用處理後的照片發文攻擊台北市長蔣萬安市府，這種操作已非單純選民服務，而是為了特定市長候選人進行政治鋪陳。

王鴻薇表示，針對踢爆真相後遭到民進黨側翼聲稱要將活鼠、死鼠甚至剛出生的老鼠送往她服務處，王直言，其服務處鄰近學校且位於住宅區，質疑此行為如同去年的「大罷免」操作，為了攻擊政治人物而不惜騷擾一般民宅與學校；真話要繼續講下去，台北市政府是在為人民解決問題而非製造問題，呼籲各界不要以操作大罷免的方式來操作老鼠事件。#

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