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    首頁 > 政治

    謝國樑染B流住院 基隆市議會定期會將延會

    2026/05/05 13:30 記者俞肇福／基隆報導
    基隆市長謝國樑近日罹患B型流感，5月4日下午向基隆市議會請假，無法出席6日召開的定期會。（資料照，記者俞肇福攝）

    基隆市長謝國樑近日罹患B型流感，5月4日下午向基隆市議會請假，無法出席6日召開的定期會。（資料照，記者俞肇福攝）

    基隆市長謝國樑感染B型流感2週未癒，情況轉嚴重，入住台北榮民總醫院，基隆市議會定期會第20屆第7次定期會原訂明天（6日）起召開，基隆市議會4日下午5時接獲市府通報，確認謝國樑因健康因素需住院休養，無法如期出席，議長童子瑋今天上午召開臨時程序委員會表示，為體恤市長病情，同時考量市政推動的延續性與議會監督職權的完整性，定期會將延會。

    童子瑋表示，謝國樑目前最重要的是安心治療、好好休養，基隆市議會全體同仁都很關心，也祝福謝國樑早日康復回到崗位，議會依法延會，未來會確保該有的監督不打折，讓重要的建設和民生工作持續推進、市民的生活不受影響。

    基隆市議會指出，市議會充分尊重並理解首長需靜養康復的必要，期盼謝國樑早日恢復健康，回歸市政崗位持續為市民服務。然而，市議會亦重申，依據地方制度法及相關議事規則，市長於定期會期間列席進行施政報告並接受議員質詢，不僅是其法定義務，更是維持地方自治體制運作、落實民主監督的核心責任。

    市議會強調，期盼透過延會既能讓市長安心靜養，也能維持市政監督的完整性。待市長順利康復後，將依法妥善安排議程。議會將持續秉持反映民意的責任，兼顧議事程序的完備，以保障基隆市民權益，盼共同為市民的福祉持續努力。

    基隆市議長童子瑋（前排中）今天召開臨時程序委員會，決定5月6日召開的基隆市第20屆第7次定期會延會。（基隆市議長童子瑋提供）

    基隆市議長童子瑋（前排中）今天召開臨時程序委員會，決定5月6日召開的基隆市第20屆第7次定期會延會。（基隆市議長童子瑋提供）

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