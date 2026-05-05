2026世界衛生大會外交部推案曝光 將辦場外國際論壇、台灣智慧醫療展

外交部國經司司長葉至誠說明，配合我國WHA推案，外交部委請貿協在今年WHA期間，於瑞士日內瓦辦理首屆「WHA台灣智慧醫療與健康產業展」（Taiwan Smart Medical & HealthTech Expo）。（記者黃靖媗攝）

第79屆世界衛生大會（WHA）將於本月18日在瑞士日內瓦開幕。國合會規劃在今年WHA期間，於19日在瑞士日內瓦威爾森總統飯店（Hotel President Wilson）與中美洲統合體（SICA）及世界兒童權利組織（Tdh）共同辦理「數據賦能，國際共好：跨國智慧醫療實踐與公衛體系升級」國際論壇，研討數位醫療願景。國經司則將委請貿協，在瑞士日內瓦辦理首屆「WHA台灣智慧醫療與健康產業展」（Taiwan Smart Medical & HealthTech Expo），提升台灣醫療外交援外成果國際能見度。

國合會副秘書長謝佩芬說明，國合會自2018年起於WHA期間舉辦場外論壇，迄今已邁入第9年，今年論壇重點為數位健康轉型，預計邀請我國衛福部代表及合辦單位SICA主管衛生事務的中美洲暨多明尼加衛生部長理事會執行秘書處（SE-COMISCA）執行秘書José Renán De León Cáceres致開幕詞，並由史瓦帝尼衛生部醫事司司長Dr. Velephi Okello擔任主持人；專題講座則邀請全球數位健康倡議組織Transform Health執行長Ms. Mathilde Forslund以「數據治理：從演算到決策，啟動智慧公衛治理的隱形革命」為題進行分享。

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綜合座談部分，謝佩芬進一步說明，國合會人道援助處處長王宏慈將分享國合會在資源有限之國家從基礎系統建置邁向整合應用發展的經驗；SE-COMISCA執行秘書José Renán De León Cáceres也將分享跨國合作開發及運用AI工具AVI One Health之經驗；瑞士世界兒童權利組織（Tdh）數位健康計畫副處長Mr. Kallol Mukherji將以「以權利為本的數據賦能：弭平數位轉型落差，推動智慧醫療發展」為題分享，另有知名國際非政府組織PATH數位醫療與人工智慧部總監Mr. Sameer Kanwar也將介紹於開發中國家推動智慧醫療計畫之經驗；國合會副秘書長李志宏將代表致閉幕詞，總結整場活動成果。

謝佩芬指出，「智慧醫療」是外交部長林佳龍推動「八大旗艦計畫」中的關鍵領域，國合會透過數位賦能協助夥伴國升級公衛體系，不僅提升醫療服務的可近性，更是在打造數位韌性；期待藉由本次論壇與夥伴國家、國際雙邊及非政府組織分享經驗，共同探詢進一步合作的機會，持續強化台灣公共衛生在國際舞台上的能見度與影響力。

另一方面，外交部國經司司長葉至誠也說，配合我國WHA推案，外交部委請貿協在今年WHA期間，於瑞士日內瓦辦理首屆「WHA台灣智慧醫療與健康產業展」（Taiwan Smart Medical & HealthTech Expo），以提升台灣智慧醫療及醫療外交援外成果的國際能見度，並整合外交、醫療及經貿等領域，向世界各國展現台灣的高品質的醫療產品、頂尖科技產業以及豐沛的人道援助經驗，積極落實「Taiwan can help」的理念。

葉至誠指出，該展規劃「智慧醫療產品發表會」以及「台灣形象展示區」，其中「台灣形象展示區」內分3大區，包含「創新醫療院所區」、「智慧醫療區」以及「韌性醫療區」，計有30家台灣醫療業者以及智慧醫療設備廠商及藥廠參展。另外也將設置國合會援外專區，展現我國在友邦及友好國家的公衛醫療以及人道援助成果。為了擴大宣傳「WHA台灣智慧醫療與健康產業展」，外交部將於5月14日至18日在日內瓦機場24處，連續播放展覽宣傳影片。

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