為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    陪賴清德3天長征2.5萬公里 潘孟安喊「地球是圓的」：台灣不因壓力退縮

    2026/05/05 13:18 記者陳昀／台北報導
    總統賴清德2日突破中國航權封鎖，順利出訪非洲友邦史瓦帝尼，今天上午搭乘史國專機返抵國門。（圖擷取自潘孟安臉書）

    總統賴清德2日突破中國航權封鎖，順利出訪非洲友邦史瓦帝尼，今天上午搭乘史國專機返抵國門。（圖擷取自潘孟安臉書）

    總統賴清德2日突破中國航權封鎖，順利出訪非洲友邦史瓦帝尼，今天上午搭乘史國專機返抵國門。隨行的總統府秘書長潘孟安表示，這趟來回飛行2萬5千公里的旅程雖遭遇外力波折，但打壓反而像是一面鏡子，讓世界看見台灣走向國際的堅定意志，地球是圓的，台灣人有權走向世界，不會因為壓力而退縮。

    「親愛的國人朋友們，我們回來了！」潘孟安在臉書發文指出，此行陪同賴清德總統出訪史瓦帝尼，從5月2號出發到今天，來回飛行了2萬5千公里，雖然身體有些疲累，但內心是充實且激動的，因為他們帶著友邦史瓦帝尼最真摯的友誼，圓滿完成任務，平安返抵國門。

    潘孟安表示，這趟旅程雖然相隔萬里，但史瓦帝尼王國恩史瓦帝三世國王與史國人民，給了我們無比堅定的支持與溫暖，特別要提到全程陪同的史國副總理扎杜利，她飛越數萬公里確保訪團行程順利，這份跨國情誼我們銘記在心。

    潘孟安坦言，這趟外交任務並非一帆風順，過程中遇到外力的波折，國家元首之間的相互訪問，本來就像出門拜訪老朋友一樣，是再平凡不過的權利，這些打壓反而像是一面鏡子，讓世界看見台灣走向國際的堅定意志，也凸顯出守護國際秩序是全球共識。

    「地球是圓的，世界是大家的，台灣則是世界的台灣。」潘孟安強調，台灣人有權利走向世界，我們不會因為壓力而退縮，反而會以更穩健、負責任的態度，繼續在世界舞台上貢獻所長，他也感謝外交、國安及留守國內的政府團隊，用最縝密的安排，守護國家利益，讓外交任務順利圓滿，台灣加油！

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播