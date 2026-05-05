陪賴清德3天長征2.5萬公里 潘孟安喊「地球是圓的」：台灣不因壓力退縮

總統賴清德2日突破中國航權封鎖，順利出訪非洲友邦史瓦帝尼，今天上午搭乘史國專機返抵國門。（圖擷取自潘孟安臉書）

總統賴清德2日突破中國航權封鎖，順利出訪非洲友邦史瓦帝尼，今天上午搭乘史國專機返抵國門。隨行的總統府秘書長潘孟安表示，這趟來回飛行2萬5千公里的旅程雖遭遇外力波折，但打壓反而像是一面鏡子，讓世界看見台灣走向國際的堅定意志，地球是圓的，台灣人有權走向世界，不會因為壓力而退縮。

「親愛的國人朋友們，我們回來了！」潘孟安在臉書發文指出，此行陪同賴清德總統出訪史瓦帝尼，從5月2號出發到今天，來回飛行了2萬5千公里，雖然身體有些疲累，但內心是充實且激動的，因為他們帶著友邦史瓦帝尼最真摯的友誼，圓滿完成任務，平安返抵國門。

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潘孟安表示，這趟旅程雖然相隔萬里，但史瓦帝尼王國恩史瓦帝三世國王與史國人民，給了我們無比堅定的支持與溫暖，特別要提到全程陪同的史國副總理扎杜利，她飛越數萬公里確保訪團行程順利，這份跨國情誼我們銘記在心。

潘孟安坦言，這趟外交任務並非一帆風順，過程中遇到外力的波折，國家元首之間的相互訪問，本來就像出門拜訪老朋友一樣，是再平凡不過的權利，這些打壓反而像是一面鏡子，讓世界看見台灣走向國際的堅定意志，也凸顯出守護國際秩序是全球共識。

「地球是圓的，世界是大家的，台灣則是世界的台灣。」潘孟安強調，台灣人有權利走向世界，我們不會因為壓力而退縮，反而會以更穩健、負責任的態度，繼續在世界舞台上貢獻所長，他也感謝外交、國安及留守國內的政府團隊，用最縝密的安排，守護國家利益，讓外交任務順利圓滿，台灣加油！

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