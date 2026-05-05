轟鄭麗文怎扛軍購壓力？ 陳冠廷：這種主席會讓國民黨內部崩潰

民進黨籍國防外交委員會召委陳冠廷。（資料照）

國民黨內陷軍購立場分歧，黨主席鄭麗文昨（4）日稱藍委多數支持3800億+N方案，並喊話她會扛下外界壓力；卻遭國民黨立委賴士葆反駁，多數人是支持8000億。民進黨籍國防外交委員會召委陳冠廷今在立院受訪時質疑，鄭麗文能用什麼方式扛？並痛批國民黨有這樣的黨主席，也不需要其他競爭的政黨，自己會從內部崩潰。

陳冠廷認為，目前看起來3800億並非國民黨內的共識，國民黨立委賴士葆昨也透露國民黨團內有更多人是支持比較金額較高的版本。不過，不論是3800億或8000億，只要沒有把商購、委製的部分涵蓋其中，對整體國防還是會有所缺失。

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他表示，相信民眾的力量很大，壓力也很大，這個壓力會是在國民黨今年要參選的候選人身上，至於鄭麗文要用什麼方式扛？能用什麼方式扛？還是只是嘴巴說扛，選完之後又繼續過著他們的太平日子。

「直接面對民眾的是立法委員與今年底要參選縣市首長的人！」陳冠廷直言，國民黨有這樣的黨主席，其實他們也不需要其他競爭的政黨，國民黨自己會從內部裡面來去崩潰。看到有一些年輕、青壯派的國民黨立委已深知到問題的存在，並試圖改變，甚至包括曾任副總統參選人的趙少康也振臂疾呼，卻仍無法撼動黨內強硬派。

陳冠廷說，過去國民黨都會把他們歸類為「非主流」，但這些「非主流」現在變成了國民黨的主流，最終國民黨就會變成非主流。

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