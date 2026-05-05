鄭麗文「+N」攏是假！侯盧朱趙不買單 綠喊話藍委：要有骨氣

民進黨今在臉書發文痛斥，國民黨主席鄭麗文堅持的「3800億元＋N」版本，所謂「N」根本不存在。（圖由民進黨提供）

立法院明將再次協商「國防特別預算條例」，國民黨團預計今天中午召開黨團大會持續討論「黨版」；民進黨今在臉書發文痛斥，國民黨主席鄭麗文堅持的「3800億元＋N」版本，所謂「N」根本不存在，而且連侯友宜、盧秀燕、朱立倫、趙少康等多位黨內「大人」都不買單，呼籲藍委有骨氣點，勇敢支持政院版條例。

民進黨指出，以鄭麗文為首的國民黨中央，仍然相當堅持「3800億元＋N」版本。問題是，這個版本，連國民黨自家人都不買單：選過總統的侯友宜直接表態，其主張跟政院版1.25兆差不多；台中市長盧秀燕認為應通過8000億元到1兆元，不用等發價書；國民黨前主席朱立倫隨後贊同盧的主張「很有智慧、有道理」。「戰鬥藍發起人」趙少康直言批評：挺3800億元版本是「中共走狗」嗎？另賴士葆、徐巧芯等多達十幾位藍委也表達對國民黨中央的不認同

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民進黨指出，鄭麗文沒人挺的版本中，莫名其妙的「+N」，實際上並不存在。所謂「美國宣布軍售就追加金額」是徹底的謊言，因為按照該版草案條文，還需要又訂一部新專法，所有程序從頭再來，完全就會拖延到國防時程，這再次證明：鄭麗文不只是少數，更是在硬凹，一意孤行就是要阻擋國防。

民進黨痛斥，國民黨要怎麼內鬥、內戰，大家沒意見，但請不要以「拖累國防」為代價，但國家安全不能拖延、不能打折，台灣真正需要的，是國防部經過專業評估的8年1.25兆元國防特別預算，請國民黨立委有骨氣點，自家多數「大人」都說話了，就勇敢支持最完善的行政院版「國防特別預算條例」吧！

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