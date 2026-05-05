「留住人才贏得未來」 賴瑞隆提出高雄建設4大方向

民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆今（5）偕多位綠委召開記者會，說明高雄市政四大政策方向及願景。（記者陳治程攝）

今年底將代表民進黨參選高雄市長的立委賴瑞隆，今（5）日邀請高雄在地綠營立委，一同出席其主辦的「產業轉型續航，延續高雄光榮」記者會。賴瑞隆強調，高雄面對國際局勢變化，未來必須強化高階科研人才培育，並將延續現任市長陳其邁的「國際級校際研教園區人才中心」政策，讓人才留下來，把機會帶進來。

賴瑞隆指出，隨著地緣政治變動、全球供應鏈重組及少子化趨勢下，下一階段的城市競爭已從單純招商，轉向人才培育的長期之戰；他強調，「誰留得住人才，誰就贏得未來」。對於高雄未來發展，賴提出4大方向，包含「強化高科技人才直通」、「打造產學研一體化聚落」、「推動高薪職缺在地化」，以及「建構人才生活圈」等政策願景。

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今日一同出席記者會的同黨立委，包含邱志偉、黃捷、李柏毅、李昆澤及許智傑等人。黃捷認為，賴的「國家級校際研教園區人才中心」藍圖，能打破北漂慣例，結合現有婚育宅、社宅政策目標，打造高科技人才生活圈。李柏毅稱，台積電高雄廠去年底邁入量產、也同步規劃P2至P6廠，這不只帶動周邊供應鏈廠商、頂尖學術機構進駐，也讓投資人更有信心投資高雄。

賴瑞隆盼達成市長勝選、議會過半雙目標

針對近期民調數據領先國民黨參選人柯志恩，賴瑞隆除感謝高雄市民支持，也承諾會繼續努力建設高雄，歡迎市民持續鞭策，目標在今（2026）年底達到市長勝選、議會過半雙目標，攜手所有小雞延續高雄光榮。

此外，賴也批評國民黨高雄市長參選人柯志恩在財劃法、總預算及軍購特別條例等議題上背離高雄、損害台灣，直言柯志恩讓黨意凌駕於民意，是「最沒有勇氣的候選人」，賴除要柯應展現民意而非黨意，亦呼籲國民黨掌控的立法院應儘速通過政院版財劃法及總預算，支持高雄及台灣發展。

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