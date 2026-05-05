軍購案將拖到川習會後？馬文君：這次編列的預算大概會拖10年

國民黨立委馬文君。（記者陳逸寬攝）

國民黨內對軍購案金額意見分歧，國民黨團今日再召開黨團大會，藍委們討論約40分鐘後散會，仍無共識。對於軍購案是否在「川習會」後才會確定？國民黨立委馬文君表示，現在不曉得，希望有共識，這筆軍購案金額較高、期程也很長，而且所有取得的武器裝備都是老舊或不到位的，甚至要花超過10年的時間才能拿到，這次編列的預算大概也會拖10年。

馬文君認為，要思考到底要面對什麼樣的戰場環境，而不是金額的問題。例如，我們取得「地表最強戰車」的M1A2T戰車已經10年，最後一批今年剛到，可是現在才有立委發現，沒有戰場指揮官的系統，這十年難道大家都不知道嗎？

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馬文君說，國防部用機密來包裝，戰車全部到位了才發現沒有戰場指揮官系統，還有太重、太大等問題，為什麼這段長達10年的時間，沒有發現這些問題。同樣1.25兆元所取得的武器裝備，是我們面對的戰場環境嗎？這可能是大家比金額數字更重要的考量方向。

馬文君還說，特別預算的目的在突發狀況或有相當的急迫性，公務預算沒有設想到的包括天然災害、重大經濟變革等，這幾年特別預算常態化編列，嚴重影響到整體預算的規律，這次這麼高額的國防特別預算，只要金額一確定，裡面的細項後續是不易監督的，而且期程8年拉得相當長，對建軍規劃是一種傷害。前瞻、防疫等特別預算，都相當難以監督，特別預算不該常態性編列。

至於軍購案在「川習會」之後通過，是否會影響美台關係？馬文君表示，她認為美台關係不會在「川習會」受到影響，川普、美國會在乎的是美方的整體利益，他們在整體利益的考量下會做什麼樣的犧牲，甚至台灣是否會被拿出來當作籌碼，可能才是他們的唯一考量，不是「川習會」後美台關係就會有影響，美中台三方互動的方向都要考量。

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