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    首頁 > 政治

    民調輸賴瑞隆16％ 柯志恩提質疑有信心民進黨不會躺著選

    2026/05/05 11:50 記者葛祐豪／高雄報導
    柯志恩有信心民進黨這次絕對不會躺著選。（資料照）

    柯志恩有信心民進黨這次絕對不會躺著選。（資料照）

    根據網媒今（5）日公布的一份最新高雄市長選舉民調，民進黨參選人賴瑞隆以47%的支持度，領先國民黨柯志恩的30.7%，雙方差距為16.3%；對此，柯志恩在立院受訪時說，這家民調公司4年前也曾做出她17%支持度，她有信心民進黨這次絕對不會躺著選。

    根據《上報》今天公布最新民調結果顯示，賴瑞隆以47%的支持度，領先柯志恩的30.7%，賴在各立委選區皆呈現領先。年齡層方面，賴瑞隆在多數群體中維持領先，其中在20至29歲族群支持度為55.9%，70歲以上為53.2%，均高於柯志恩的21.2%，此二區段領先幅度最高。

    對此，柯志恩上午在立法院被記者堵訪時說，民調都做為參考，這是委託「山水」民調公司所的民調，她看到後就想到4年前10月的時候，該公司的民調她只有17%，1個月後的11月26日，她的民調變40%。「民調我們都參考」，但她也質疑該民調的效益倒底如何?並強調「我們還是照著我們自己的步伐!」

    媒體問說「這個民調公布後，對手賴瑞隆就馬上召開時事記者會」，柯志恩認為「完全都SET好的，這是一貫的方式」。她重申民調還是要看民調公司過去的公信力，我們是完全尊重，從以前到現在，這個民調與最後選舉結果，大家有跡可循。

    針對外界指賴瑞隆沒有存在感，柯志恩說，平常在很多地方行程，選民對她熱烈的程度，都有影片呈現。但民進黨如果組織戰一打起來，國民黨會備受壓力，也會是一場苦戰。不過「民進黨不可能像過去一樣，初選完就可以躺著選，或初選完頭過身就過，這次絕對不一樣!」她對自己選情深具信心。

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