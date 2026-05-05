藍營軍購討論再無果！ 賴士葆拋新版本：3800億+N就是8000億

國民黨立委賴士葆表示，他提出版本修改第六條，先編列3800億元，並明定若後續取得第二階段發價書，在追加預算，整體上限8000億元。（記者羅國嘉攝）

國民黨黨團因「3800億+N」、8000億元不同版本起內鬨，今（5）日再召開黨團大會，疑似有針對軍購案進行討論。對此，藍委賴士葆表示，昨天接到黨副主席兼秘書長李乾龍電話，表示不希望為了版本造成黨團分裂，更提出「3800億+N」就是8000億，所以他提出版本，修改第六條，先編列3800億元，並明定若後續取得第二階段發價書，再追加預算，整體上限8000億元。

賴士葆指出，李乾龍4日下午致電給他，強調不希望不同版本造成黨團分裂，所以今天不會進行表決。他更透露，自己提出一個折衷方案，也是前一日與李乾隆討論後形成的共識「3800億+N」就是8000億，也就是在條文第六條先編列3800億元，並明定若後續取得第二階段發價書，再追加預算，整體上限8000億元。此方案兼顧不同立場，「支持3800的看得到3800，支持8000的也看得到8000」。

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媒體追問，所以會有一個新的版本？賴士葆回應，「我有版本」，大家說會把意見帶給傅崐萁，由傅去整理條文。

至於國民黨主席鄭麗文4日稱黨團多數支持黨版「3800億元+N」，從來沒有動搖過，要改成8000億的從來都是少數意見，遭賴士葆打臉。今天賴士葆再表示，自己並非「打臉」，只是如實反映情況，在4月29日的黨團會議中，實際發言者多數傾向支持8000億元，未發言者可能是3800億，但相關訊息可能在轉達過程中出現落差，導致判斷錯誤。

對於鄭也稱參選縣市長的多位現任立委都發言支持黨版。賴士葆直言，高雄市長參選人柯志恩、雲林縣長參選人張嘉郡等人是最好例子，都是支持8000億元版本，不少委員認為兩種版本皆可接受，但考量年底選舉，希望匡列8000億元，因此賴提出折衷方案，在第六條同時納入3800億元與最高8000億元的彈性空間。

賴士葆也說，商購與委製部分，通通放在年度預算，這次只有處理FMS（對外軍售）進行編列，目前第一波發價書約110億美元已納入規劃，第二波國防部也證實會有第二波發價書約140億美元，因此主張先行匡列整體額度。若未事先納入，每次美方發價書一來就需重啟法案與預算審查，也將排擠其他民生法案審議。他認為，應一次性規劃，將第一階段3800億元與第二階段約4200億元合計，所以等於先匡列8000億元，合情合理。#

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