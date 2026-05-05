台灣國際空間遭中國連3打壓 經民連：證明鄭麗文說「空話」

中國國民黨主席鄭麗文。（資料照）

中國國民黨主席鄭麗文日前與中共總書記習近平會面時表示，希望未來兩岸重建政治互信後，促成台灣重返世界衛生大會WHA等國際組織。她聲稱，習近平對此「正面回應」。不過，鄭習會後，中國已連續做出3個打壓台灣國際空間的動作；經濟民主連合智庫召集人賴中強今日受訪痛批，這證明鄭麗文所說的是空話，中國官媒《新華社》壓根從沒提到「正面回應」。

中國以經濟脅迫方式阻擋馬達加斯加、模里西斯、塞席爾3個位於印度洋的東非島國，臨時取消賴清德出訪友邦史瓦帝尼時的專機飛越領空許可，導致總統出訪行程受阻；中國更施壓民間組織，讓世界咖啡大賽把「台灣」名稱改成「Chinese Taipei」；原定在尚比亞舉行的「全球數位人權大會」（RightsCon2026），也因中國為了禁止台灣參加，活動被迫取消。

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經民連召集人賴中強表示，中國在官方或民間持續打壓台灣的國際空間及交流機會，這可以證明鄭麗文說的完全不符合事實。事實上，中國官媒《新華社》之前的新聞稿，根本完全沒有提到習近平「正面回應」，在中國官方紀錄中，根本沒有這件事。

賴中強指出，中國「反分裂國家法」第7條規定，表明要跟台灣做政治談判，政治談判不是直接談一國兩制或統一，而是「切香腸」式政治談判，例如結束敵對關係、簽署和平協議，其中一項是台灣以適當之身分參與國際活動。

賴中強批評，這是指在「反分裂國家法」的架構下，讓台灣以「中國一省」身分參加WHA。譬如馬政府時期，中國就跟世衛祕書長有一個備忘錄，讓台灣以「中國一省」名義出席WHA大會，接受採取這種模式是一種毒藥，「越參加越證明是中國一省」、「只是一個地方政府」。

賴中強舉例，在中國允許下，香港、澳門可以出席一些區域活動或國際會議，參加名義是中國特區，並不是一個國家。由此可見，鄭麗文講的是空話，中國政府對台灣做的事，剛剛好相反，《新華社》新聞稿也沒寫習近平「正面回應」，所以中共根本不承認有這事。

賴分析，鄭麗文腦袋所想的大概是，如果2028國民黨重返執政，就可以回到馬英九政府時那樣，中國讓台灣用「中國一省」身分參加WHA。但大家要知道這完全是陷阱，因為「反分裂國家法」第7條的政治談判，目的是要實現一國兩制，讓台灣變成中華人民共和國一省。

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