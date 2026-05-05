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    首頁 > 政治

    無黨縣長參選人許智富 提政見剷除銀合歡還給澎湖乾淨土地

    2026/05/05 10:27 記者劉禹慶／澎湖報導
    無黨澎湖縣長參選人許智富，提出剷除銀合歡政策。（許智富提供）

    無黨澎湖縣長參選人許智富，提出剷除銀合歡政策。（許智富提供）

    澎湖群島因地勢平坦，年蒸發量大於降雨量，導致植樹不易，日治時期引進耐旱抗風銀合歡，當作柴火來源，卻因青壯人口大量外移，良田荒廢被銀合歡盤據，由於銀合歡繁殖力強，成為澎湖強勢外來種。澎湖縣長無黨參選人許智富，提出剷除銀合歡還給澎湖乾淨土政見。

    銀合歡為外來入侵植物，繁殖力強、再生能力高，長期影響澎湖生態與景觀。由於過去治理成效有限，關鍵在於缺乏持續管理與制度化的作法。許智富表示，未來澎湖縣政府應建立完整治理機制，做到一次有效剷除、後續長期控管，從根本解決問題。

    由於銀合歡林在澎湖群島處處可見，遍及5鄉1市、大小島嶼。澎湖縣政府將以各鄉市公所為申請窗口，民眾如為私人土地，只需檢附地主同意書即可申請納入剷除作業。為防止藉機關代處理之便，於清除整理後在規範時效內，若地主需自行運用，澎湖縣府將酌收代整理費用以符社會公平正義原則，避免重蹈當年「青青草園」覆轍。另全縣將由澎湖縣政府成立「銀合歡剷除小組」，編列預算添購專業機具，培訓專責人員，統一調度執行，並於開花結籽前完成剷除，降低擴散風險。

    剷除後之枝幹將集中曬乾與破碎處理，並評估作為再生資源利用；土地覆蓋黑網抑制再生，搭配定期巡查與補除機制，必要時導入適合澎湖環境之原生或耐旱植栽，逐步恢復土地健康，打造永續生態環境。

    銀合歡為外來強勢種，澎湖文創希望化廢為寶。（記者劉禹慶攝）

    銀合歡為外來強勢種，澎湖文創希望化廢為寶。（記者劉禹慶攝）

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