比利時眾議員訪台盼增進對印太情勢瞭解 將拜會立法院、參訪國防產業

外交部次長吳志中（左）與比利時聯邦眾議院請願委員會副主席孔帕尼（右）合影。（圖由外交部提供）

外交部次長吳志中昨（4）日午宴歡迎比利時聯邦眾院議員團一行6人。團長比利時眾議院請願委員會副主席孔帕尼（Pierre Kompany）表示，訪團關注人權、交通及移民等議題，盼此行能增進訪團成員對台灣與印太情勢的瞭解。訪團將拜會立法院、國安會、國內主要政黨國際事務部、赴台中參訪我國防產業。

吳志中於致詞中表示，台灣與比利時是理念相近的夥伴，雙邊在半導體供應鏈、離岸風電及醫藥衛生等領域已有堅實合作基礎。

請繼續往下閱讀...

吳志中也表示，感謝比利時聯邦眾議院長期對台灣的支持，並盼未來在既有基礎上，持續拓展多元領域的合作。

訪團團長比利時眾議院請願委員會副主席孔帕尼代表全體團員致詞表示，訪團成員來自比利時不同大區且關注人權、交通及移民等不同議題，盼此行能增進訪團成員對台灣與印太情勢的瞭解。

外交部說明，本次訪團成員包含比利時聯邦眾議員戴蒙（Franky Demon）、藍布赫（Annick Lambrecht）、崔夢（Lieve Truyman）及凡潤柏（Kristien Van Vaerenbergh）及孔帕尼議員國會助理林登雅特（Isabelle Verlinden Jarbath）等；訪團在台期間將拜會立法院、國安會、監察院國家人權委員會、陸委會、經濟部國貿署及我國主要政黨國際事務部，並與智庫學者就反制外來資訊操弄及干預（FIMI）、國防整備、中國政軍發展等議題進行座談，另赴台中參訪我國防產業。

外交部次長吳志中（右七）和比利時聯邦眾議院議員團團長孔帕尼（右八）等與宴貴賓合影。（圖由外交部提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法