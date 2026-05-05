鄭麗文稱挺8000億版藍委是少數 詹凌瑀：內鬨大戲比八點檔還好看

國民黨主席鄭麗文。（資料照）

國民黨內對軍購案金額意見分歧，國民黨主席鄭麗文昨天上午表示，黨團多數支持黨版「3800億元+N」，從來沒有動搖過，要改成8000億的從來都是少數意見。對此，媒體人詹凌瑀表示，一個黨的共識可以開會開到「隨即宣布散會」，這效率真的讓人嘆為觀止。國民黨的數學可能真的不是體育老師教的，是編劇老師教的。

詹凌瑀在臉書PO文表示，國民黨的軍購內鬨大戲比八點檔還好看，看到現在只覺得這黨內的平行時空也太嚴重了吧，鄭麗文主席在那邊說黨團大多支持3800億+N，還理直氣壯稱改支持 8000億的只是少數意見。

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詹凌瑀指出，結果趙少康馬上出來拆台，說如果真的是少數，這幾天幹嘛還動用黃復興瘋狂打電話對黨籍立委施壓？如果真的意見一致，今天根本不需要動員就會過了吧，更誇張的是賴士葆也出來補一刀，直接說當天大會他全程參加，大家明明是一面倒支持8000億。

詹凌瑀續指，主席說東，立委說西，這中間到底是誰在傳話？還是有人根本沒跟主席說實話？最幽默的就是那個「+N」的邏輯，主席解釋說這不是最後數字，等美國發價書來了就立刻審查。既然終究是要付錢，現在在那邊為了3800億還是8000億吵到散會，是在演哪一齣？

詹凌瑀直言，看鄭麗文在那邊感性告白說「要把鍋甩給我，我來頂住」，聽起來是很壯烈，但趙少康冷冷那句「不需要為了面子講沒意思的話」簡直是一針見血，一個黨的共識可以開會開到「隨即宣布散會」，這效率真的讓人嘆為觀止。國民黨的數學可能真的不是體育老師教的，是編劇老師教的。

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