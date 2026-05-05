北市環保局喊「網路渲染誤導老鼠變多」 網酸：禁止手機馬上清零

台北市政府環保局長徐世勳（右）4日下午率隊拜會環境部。左為台北市長蔣萬安。（資料照）

台北市政府環保局長徐世勳4日下午率隊拜會環境部，由環境部政務次長謝燕儒、常務次長沈志修率化學物質管理署、環境管理署同仁親自接見。政治工作者周軒指出，徐世勳當天的發言，可以解讀為台北市政府依然不承認有鼠患，甚至影射「市民愛拍影片上網老鼠才看起來很多」；網友也紛紛打趣表示，台北市民應該停止拍老鼠PO上網，「禁止市民使用智慧型手機保證馬上清零。」

周軒4日在臉書發布貼文，並引述媒體報導內容，「北市環保局會中提到北市有遵照環境部的建議，以環境整理為優先、用藥為輔，但現在防治的困難在於市民水準很高，只要看到老鼠就會立刻拍片上網，認為因為這些渲染，導致社會覺得老鼠有變多，但市民專線1999關於老鼠的報案進線量已減少。」

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周軒說，看到台北市環保局上述發言，「我覺得蔣萬安可以下台了」。他分析，台北市政府到現在還是覺得，「沒有沒有，台北市沒有鼠患，都是市民愛拍影片上網，看起來老鼠才很多啦！」

周軒直言，這樣的態度簡直是「傲慢到一種境界」。「你台北市政府敢講，我還真的不敢聽欸！蔣萬安還在檢討市民？」

網友見狀紛紛在貼文下方回應，「台北市民不要再拍老鼠PO上網了，你們的市長生氣了」、「原來是去環境部講理由推卸責任」、「趕快禁止台北市民使用智慧型手機、斷網，保證老鼠馬上清零」、「沒有鼠患為什麼要買一噸的老鼠藥」。

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