1歲童遭母虐死 監察院糾正高市府：諸多疏漏嚴重損及兒童生存權益

1歲半男童被吳姓母親凌虐致死，監察院糾正高市府「諸多疏漏，嚴重損及兒童生存權益」。圖為吳女（左）自行將男童送醫。（資料照）

2024年11月7日，高雄市吳姓女子涉嫌凌虐1歲半親生兒致死，法院裁定收押，外界質疑社會局嚴重疏失，社會局卻辯稱「社工訪視頻率符合衛福部規定」，如今被監察院公告糾正案打臉，強調高市府處理過程「諸多疏漏，嚴重損及兒童生存權益，確有違失」。

監察院於今年5月4日公告糾正案文指出，被凌虐致死的男童出生脆弱家庭，但高市府2023年及2024年兩度通報兒少保護事件時，調查訪視未臻確實，且漏未評估吳女過往施虐紀錄，處理男童的安置決策過程，也怠於收集完整家庭資訊，導致持續未能識別及評估男童受虐風險。

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特別的是，2024年6月7日訪視男童後，對於吳女持續迴避家訪且對男童照顧情形交代不清，卻均未依兒童及少年福利與權益保障法尋求警政單位協助或積極處置，督導機制也嚴重失靈，以致於男童死前近5個月，均未能訪視男童確認照顧狀況，持續被吳女施虐，最終在2024年11月7日遭嚴重施虐而死，高市府處理過程「諸多疏漏，嚴重損及兒童生存權益，確有違失」，依法提案糾正。。

由於高市社會局無視外界警訊，長年將高風險家庭的訪視責任，歸咎第一線社工，完全沒有落實督導機制；因此，社會局回應糾正案表示，將依監察院建議，持續與警政機關建立常態合作機制，並強化內部督導與跨體系支援，讓高風險案件不再只由第一線社工個人承擔。

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