為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    「為什麼又是彰化？」 近期毒駕已奪5命 網友諷「毒駕大縣」

    2026/05/04 22:59 記者顏宏駿／彰化報導
    彰化縣半年因毒駕已奪走5條無辜性命。圖左是今天清晨的彰化市毒駕，圖右是上個月鹿港毒駕。（民眾提供、資料照）

    彰化縣半年因毒駕已奪走5條無辜性命。圖左是今天清晨的彰化市毒駕，圖右是上個月鹿港毒駕。（民眾提供、資料照）

    彰化市31歲高姓男子疑似吸食安非他命後，開著BMW轎車在市區狂飆，造成2死2傷的意外。很多網友納悶，為什麼又是彰化縣！毒駕已成彰化縣的重大治安「毒瘤」，短短8個月，因毒駕肇事，已奪走5條無辜的人命。

    4月3日，鹿港鎮60歲陳姓菜販，開小貨車行經鹿港鎮早市附近紅燈右轉，遭警鳴笛攔查時拒停加速逃逸，高速衝撞騎機車的75歲施姓婦人，婦人被輾過當場重傷不治。陳男肇事後繼續逃逸，5小時後在友人處落網。經唾液及尿液檢測呈現毒品陽性反應，證實其為毒駕。

    4月1日，溪湖鎮員鹿路一名33歲的楊女，開著價值300萬元的名車，無照又吸食安他命上路，失控逆向衝入對向車道，造成3輛車猛烈碰撞，導致3名駕駛受傷送醫，所幸皆無生命危險。

    去年11月18日，員林市45歲陳男吸毒後，在員鹿路高速追撞停等紅燈的機車，輾壓一名64歲在員林地藏庵志工當場死亡，另外2名騎士受傷送醫。

    去年9月間，北斗鎮的林姓男子，施用愷他命、俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯及安非他命等3種毒品後，駕駛小貨車上路，行經北斗鎮市區路口時，撞上騎乘醫療用電動代步車的陳姓男子，導致對方傷重不治，林男肇事後竟加速逃逸，直到追撞前車才被警查獲。

    去年4月11日，蕭男在前一晚注射海洛因及吸安非他命，當天早上又購買喪屍煙彈吸食後上路，衝撞新北市康橋國際學單車環島車隊，造成7人輕重傷。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    去年4月，康橋學生單車環島車隊，被毒駕男追撞，造成7人輕重傷。（民眾提供）

    去年4月，康橋學生單車環島車隊，被毒駕男追撞，造成7人輕重傷。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播