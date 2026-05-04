「為什麼又是彰化？」 近期毒駕已奪5命 網友諷「毒駕大縣」

彰化縣半年因毒駕已奪走5條無辜性命。圖左是今天清晨的彰化市毒駕，圖右是上個月鹿港毒駕。（民眾提供、資料照）

彰化市31歲高姓男子疑似吸食安非他命後，開著BMW轎車在市區狂飆，造成2死2傷的意外。很多網友納悶，為什麼又是彰化縣！毒駕已成彰化縣的重大治安「毒瘤」，短短8個月，因毒駕肇事，已奪走5條無辜的人命。

4月3日，鹿港鎮60歲陳姓菜販，開小貨車行經鹿港鎮早市附近紅燈右轉，遭警鳴笛攔查時拒停加速逃逸，高速衝撞騎機車的75歲施姓婦人，婦人被輾過當場重傷不治。陳男肇事後繼續逃逸，5小時後在友人處落網。經唾液及尿液檢測呈現毒品陽性反應，證實其為毒駕。

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4月1日，溪湖鎮員鹿路一名33歲的楊女，開著價值300萬元的名車，無照又吸食安他命上路，失控逆向衝入對向車道，造成3輛車猛烈碰撞，導致3名駕駛受傷送醫，所幸皆無生命危險。

去年11月18日，員林市45歲陳男吸毒後，在員鹿路高速追撞停等紅燈的機車，輾壓一名64歲在員林地藏庵志工當場死亡，另外2名騎士受傷送醫。

去年9月間，北斗鎮的林姓男子，施用愷他命、俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯及安非他命等3種毒品後，駕駛小貨車上路，行經北斗鎮市區路口時，撞上騎乘醫療用電動代步車的陳姓男子，導致對方傷重不治，林男肇事後竟加速逃逸，直到追撞前車才被警查獲。

去年4月11日，蕭男在前一晚注射海洛因及吸安非他命，當天早上又購買喪屍煙彈吸食後上路，衝撞新北市康橋國際學單車環島車隊，造成7人輕重傷。

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去年4月，康橋學生單車環島車隊，被毒駕男追撞，造成7人輕重傷。（民眾提供）

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