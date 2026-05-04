李四川參訪新店老人養護中心 與阿嬤們提早歡度母親節

國民黨新北市長參選人李四川與安養中心長輩一起製作母親節賀卡。（記者翁聿煌攝）

國民黨新北市長參選人李四川4日前往新店廣恩老人養護中心參訪，李四川指出，新北跟台北都一樣，現在65歲高齡長輩高達百分之20％以上，他來看一看長照機構，市政府也推行所謂的「醫、動、養」，就是醫療跟醫養合一，尤其是動健康部分，希望讓高齡長輩能夠出來運動，減少失能跟失智，李四川表示，未來當選後將持續透過公私協力，優化長照環境，作為長照家庭的後盾，讓長者能夠健康樂活、在地安養。

李四川今在養護中心與機構長輩們一同手作「幸福之籃」康乃馨花藝，預祝長輩們「母親節快樂」，有長輩看到李四川到來，溫暖地握著李四川的手叮嚀「選舉很辛苦，身體要保重！」令李四川感動地說，雖然長輩看似是被照顧者，但他們真誠的關懷，卻反而溫暖的照顧著自己。

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李四川表示，因應超高齡社會來臨，新北市已提出「醫動養」核心願景，透過醫療資源整合、運動營養輔助及多元化在地安養，建構完整的全齡健康生態系，未來也會延續此政策方向，持續透過公私協力，推動醫養結合、長者動健康，落實在地安老。

李四川強調，參選新北市長的目標，就是希望將四十二年的公務經歷，回饋給新北市，會持續將長照家庭及業者的意見，做為未來政見的參考，挹注更多資源、減少法規的阻礙，持續優化新北的長照環境，讓市政府作為長照家庭們的後盾。#

新北市長參選人李四川致贈養護中心長輩康乃馨，敬祝母親節快樂。（記者翁聿煌攝）

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