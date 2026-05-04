民進黨竹縣議員關切楊文科兼任國民黨主委 整合勞心力、籲顧身體

民進黨新竹縣議員歐陽霆（右）今天在議會總質詢上，關切甫接任國民黨新竹縣黨部主委的縣長楊文科（中），勞心又勞力，身體要顧！（記者廖雪茹攝）

民進黨新竹縣議員歐陽霆今天在議會總質詢上，關切甫接任國民黨新竹縣黨部主委的縣長楊文科，意有所指的說「大概全縣只有你體會過這種被追殺的感覺，被貼上污名的標籤，現在又得牽起對方的手，想必要花非常多的心力」，黨務、縣政都要兼顧，特別是地方整合的工作，勞心又勞力，身體要顧！

楊文科會後受訪時，感謝歐陽議員的關心，他表示，縣府團隊做事有效率，縣政運作穩定，各項施政都按進度推動，請民眾放心。至於接任黨職，原本黨中央是希望議長張鎮榮來擔綱黨部主委，然而議長客氣，因此他回應地方與中央的期待，並在議長支持下負責整合。他強調，黨務工作都會利用公務之餘進行，若有衝突，也會依規請假，嚴格區分政務與黨務，確保行政中立。

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楊文科並說，新竹縣是民主且族群融合的典範，無論藍綠白各政黨，共同目標都是提升鄉親的生活品質，重要縣政都可透過民主討論方，各黨派一視同仁，不會有任何意識型態，大家在公平合理的制度之下，一起讓新竹縣更好。

歐陽霆今天上午以「新竹縣共好」為出發點，針對交通、社政、治安等，提出多項具體建議。質詢最後，他關切縣長楊文科黨務、政務兩頭忙，健康要顧，他表示，楊文科做違背自己心意、自己願望的事情，會特別的勞心勞力，由於時空背景不同，無法說出口，他可以幫忙講出來，「我看副縣長的狀況，大概全縣只有你體會過這種被追殺的感覺，被貼上污名的標籤，現在又得牽起對方的手，想必要花非常多的心力，真的是辛苦了」！

歐陽霆會後表示，今日主要是關心縣長的心理狀態，畢竟這次副縣長的選戰，也只有楊縣長體驗過而已；現在要違背自己的本心，舉起對方的手輔選，除了勞力之外，內心的天人交戰一定也很耗費心力，希望他忙選務之餘還是要好好顧好縣政，尤其是縣府人事，才不會讓之前社會處社工的事件持續發生。（16:01更新）

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