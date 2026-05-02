莊貽量稱遭放追蹤器 四叉貓揭一細節：可回傳他iPhone手機

四叉貓指出，莊貽量剛好就是使用iPhone手機（圖擷取自 臉書）

有意競逐高市左楠區議員的民眾黨高市黨部前主委莊貽量，PO圖指出自已車輛疑似遭人安裝GPS追蹤器，他質疑對其人身安全構成疑慮、且時間點過於敏感，將透過司法捍衛權益，背後的人，該出現的人將會一個個出現。對此，網紅四叉貓PO出該追蹤器的資訊，指出iFind全球定位器就會主動傳訊息給附近的iPhone手機，告知那個人可能已被跟蹤，並且可以由被追蹤者關閉追蹤功能，所以官方販售文宣有加註警語無法拿來跟蹤，本次事件的當事人，剛好就是使用iPhone手機。

四叉貓在臉書PO文表示，昨天民眾黨有候選人在車上發現追蹤器，根據查詢的結果「品名：iFind全球定位器/防丟器/免插卡/寵物定位器；售價：650元至800元，官方警告：內建反追蹤功能，不建議用來跟蹤！

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四叉貓指出，iFind全球定位器內建反追蹤功能，如果把iFind全球定位器藏在某個人的身上/車上超過六小時，那個人又剛好使用iPhone手機，iFind全球定位器就會主動傳訊息給附近的iPhone手機，告知那個人可能已被跟蹤，並且可以由被追蹤者關閉追蹤功能，所以官方販售文宣有加註警語無法拿來跟蹤（註：正確來說是無法拿來跟蹤使用iPhone手機的人）

四叉貓直言，本次事件的當事人，剛好就是使用iPhone手機，當事人表示會去報案，希望真相可以早日水落石出。

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