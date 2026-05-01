代表國民黨在國際民主聯盟發表國情報告 陳以信：鄭麗文路線鞏固台海和平

國民黨政策會副執行長陳以信（左）與國際民主聯盟（IDU）主席、前加拿大總理哈伯（右）合影。（國民黨提供）

全球65個國家超過80個政黨所組成的國際民主聯盟（IDU，International Democrat Union），本週將在克羅埃西亞首府札格瑞布舉行年度論壇，代表國民黨主席鄭麗文與會的國民黨政策會副執行長、前立委陳以信，今日在IDU執委會議上發表國情報告。陳以信指出，台灣雖曾被外媒形容為「地球上最危險的地方」，但情勢並非不可改變，他強調，透過鄭麗文所提出的北京與華府並重策略，有機會長期維持台海和平穩定，符合IDU聯盟所有政黨共同利益。

陳以信指出，去年11月國民黨選出新任黨主席鄭麗文，提出以「嚇阻」與「對話」為核心的務實台海和平策略，強調在強化台灣防衛能力的同時，也須維持溝通管道，與華盛頓及北京同步互動。鄭麗文並在國際重要期刊《外交事務》撰文指出，台灣無須在美中之間二選一，而應成為美方可靠夥伴，同時與北京維持可預期關係，以降低軍事衝突風險。

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陳以信強調，4月10月鄭麗文與中共總書記習近平會晤，向國際社會傳遞兩岸透過溝通對話，能為和平爭取時間與空間，不必走向終須一戰。兩岸和平對區域和平、乃至世界和平都能起到關鍵作用。

陳以信也舉近期伊朗與荷姆茲海峽情勢為例，提醒全球經濟體系的脆弱性，若台海爆發戰爭，影響將更為深遠。畢竟台灣生產全球逾9成先進晶片，一旦供應鏈中斷，將對全球經濟造成重大衝擊。為此他呼籲IDU夥伴政黨支持國民黨和平路線，這不僅符合台灣利益，更有助於維護全球穩定與IDU共同利益。

國民黨說明，國際民主聯盟為全球最大政黨聯盟之一，成員政黨遍及全球60餘國，現任主席為加拿大前總理哈伯。今年度會議從4月29日到5月1日在克羅埃西亞首府札格瑞布舉行，克羅埃西亞總理普蘭科維奇率領多位內閣部長全程與會；英國前首相特拉斯、前國防大臣法隆，烏克蘭前總統波羅申科，以及上百位歐美國會議員與政要參加。

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