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    首頁 > 政治

    立院報告籲導入減稅促國防轉型 周宇平：政府應宏觀調控

    2026/05/01 19:01 記者陳治程／台北報導
    去年台北航太國防展首度展出的中科院強弓飛彈（右）、飛彈發射架（中）及AESA主動相列雷達（左）。（資料照，記者陳治程攝）

    去年台北航太國防展首度展出的中科院強弓飛彈（右）、飛彈發射架（中）及AESA主動相列雷達（左）。（資料照，記者陳治程攝）

    立法院持續協商行政院1.25兆國防特別條例草案，而該案除軍購外亦納入對外商購和國內委製，然國內委製受制於產業規模、技術能力與採購舞弊等因素，至今仍未獲得朝野支持共識；而在立院本週提出的國防產業轉型研析報告中，建議可導入「租稅減免」刺激企業投入。專家雖肯定建議，但呼籲政府應循序漸進管控產業擴張，避免國安爭議。

    立法院4月27日發布的議題研析報告指出，鑒於全球國防建設投資加速，我國「國防產業發展條例」在整體人才培育及產業轉型誘因上，仍有法制強化空間。建議主管機關參考「太空發展法」第9條，增訂總則性教育培育規範，並仿效「文化創意產業發展法」導入租稅減免機制，落實國防產業評鑑的同時，並驅動企業投入軍工新創供應鏈。

    對此，備役上校、前空軍飛彈預警中心指管長周宇平今（1日）受訪表示，對於立院報告所提出的政策建議，他給予肯定，但他指出，政府要順利推動國內國防產業轉型，除提供獎勵，更要建立產業發展的「宏觀調控能力」；周宇平以馬達製造業為例，強調企業應受政策指導接受分級，並由產官學界定期檢討和動態調整，避免像「高麗菜或芒果」般，出現資源過剩或過度競爭。

    其次，無人載具的國防運用持續擴張，但現行法規卻仍落後於技術迭代。周宇平以大型無人船為例解釋，這類船隻在港內可自動化無人駕駛，但出海卻規定「一定要有人」，間接限制技術研發的初衷；他認為，政府應提供相對應的測試空間與場域，讓產業研發的產品有地方測試、修正，才能真正投入實戰或商用。

    最後則是跨國技術合作。周宇平進一步表示，現行產發條例雖強調人才培育，但真正的焦點在於「各級產業升級」，業者體質提升，才會引領國家競爭力向上；他另以「高鐵無線電事件」為誡，提醒國產設備若缺乏保密意識，反而會成為扶植國防產業的破口，而這也與前期的國防採購息息相關，不應重視價格，更須要求技術安全、保密，避免衍生國安爭議。

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