管中閔稱把科學園區拿掉新竹還剩下什麼？莊競程酸像人把大腦拿掉般讓人一頭霧水

前台大校長管中閔稱把科學園區拿掉，新竹還剩下什麼？民進黨新竹市長參選人莊競程酸像人把大腦拿掉般，讓人一頭霧水。（擷取自莊競程臉書）

台大前校長管中閔日前參加新竹市一場城市沙龍座談會稱「如果把科學園區拿掉，新竹還剩下什麼？」引發各界議論，民進黨新竹市長參選人莊競程也發文稱管中閔的說法，就像是在問「如果把大腦拿掉，一個人還剩下什麼？」不僅讓人一頭霧水，更是對新竹這座城市存在很大的盲點與誤解。他認為，問題的重點，從來就不在「拿掉園區」，而是該思考如何讓園區的科技能量，帶動整個新竹一起升級、一起前進。

莊競程認為，新竹，不只有科技！而是一座擁有超過300年文化底蘊的城市，本來就具備成為世界級城市的條件。如果輔以跨領域、系統性的城市治理思維，結合園區的創新能量，新竹絕對有機會成為世界一流的智慧之城、幸福之城。一座城市真正重要的不是高樓有多高，不是產值有多大，而是一個孩子放學走在回家的路上，是安心的；一對年輕的夫妻選擇留下來，是因為看見未來；而父母慢慢變老，依然能在這座城市被好好照顧。

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他說，如果有一天，可以很自然地對別人說：「來新竹生活吧，這裡很好」，這就是他要與大家一起努力的意義。為走向這樣的未來，他會提出交通、教育、社福、文化四大基石，重新打穩新竹的城市基礎，讓重大建設重新啟動，讓城市發展與文化底蘊並進。他說，若他當選市長，要讓新竹不只是科技首都，更是一座讓人願意留下來的幸福城市。

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