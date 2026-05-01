陳珮琪用「殘障三腳狗」比喻 障權會：停止將「障礙」當政治修辭

賴清德與認養的流浪狗「斑斑」合照。（取自賴清德臉書）

民眾黨創黨主席柯文哲的妻子陳珮琪臉書貼文，寫承辦柯文哲弊案的檢察官跟「柯黑」眼中，柯文哲「竟比賴清德的那隻殘障三腳狗斑斑都還不如」，該言論引外界熱議；台灣障礙者權益促進會（障權會）今（1日）則點出思考，殘障三腳狗用詞是否涉及微歧視？該被合理化為言論自由嗎？呼籲各界停止將「障礙」作為貶義的政治修辭。

針對陳珮琪相關發言與新聞事件，障權會臉書提出值得障礙社群思考的問題，包含：「殘障三腳狗」作為政治攻防話語，這樣的言論是否涉及對障礙者的歧視或微歧視？為什麼？不論這樣的言論是否涉及歧視，它是應該被尊重、合理化的個人「言論自由」嗎？

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障權會也提問，為什麼社會大眾在表達最糟的狀態時，直覺會聯想到「障礙」？我們的社會是如何建構出障礙＝悲慘、沒價值的單一想像？這是「健全主義」的一種表現嗎？以及斑斑不受身體限制蹦蹦跳跳而被稱讚的同時；也被當作悲慘處境不如他人的對比。這反映了社會對待「障礙生命」有哪些充滿矛盾的期待？

障權會也希望，社會該如何用中性的語言或論述，讓「障礙」成為人類多樣性的一種，而不是不堪的次等狀態？並認為，政治紛擾總會過去，但政治人物與公眾人物使用的語言，卻會留在社會大眾的認知裡。障權會呼籲各界，請停止將「障礙」作為貶義的政治修辭，真正的共融，從拒絕日常語言中的微歧視開始。

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