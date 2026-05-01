北檢上訴京華城案 柯文哲竹北輔選搖頭嘆息不回應

民眾黨創黨主席柯文哲一抵達竹北天后宮立刻吆喝黨工們「嗡嗡嗡」、「走，上工」！（記者黃美珠攝）

台灣民眾黨創黨主席柯文哲趁著今天勞動節跟即將到來的母親節，再度啟動輔選列車在大新竹趴趴走，一路從新竹縣湖口、新豐往南，替竹竹苗的子弟兵造勢。早上抵達竹北天后宮參香、掃市場送康乃馨前，天后宮主委、也是國民黨籍竹北市代會主席林啟賢親自接待，引發外界追問該黨在竹北市長選戰的布局、藍白合進展等，但他並無回應，對於京華城一審判決台北地檢署決定上訴，他只搖頭嘆息。

柯文哲抵達竹北天后宮，甫下車就吆喝現場黨工說「嗡嗡嗡」、「走，上工」！還說他一早6點就起床、拚了老命回來（輔選）。

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他一路腳步急促，急著進入天后宮跟林啟賢碰面、上香，準備掃街。對於媒體追問民眾黨如何布局竹北市長選戰、整體藍白合的進度，他曾稍有遲疑，但被一路隨行的該黨新竹黨部主委邱臣遠技巧性轉移話題，並未實際受訪，就連聽到媒體追問北檢上訴京華城案一審判決，希望他談談心情，他也只是嘆了一口氣，並未置評。

不過柯文哲說，因為母親節將至，今天他替民眾黨年底的候選人輔選造勢之外，也會抽空回家探望媽媽、陪她吃飯，行程可謂滿檔。

民眾黨創黨主席柯文哲今天早上在竹北天后宮旁市場內掃街發送康乃馨。（記者黃美珠攝）

台灣民眾黨創黨主席柯文哲等到竹北天后宮參拜。（記者黃美珠攝）

民眾黨創黨主席柯文哲今天早上在竹北天后宮旁掃市場送康乃馨。（記者黃美珠攝）

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