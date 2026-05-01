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    首頁 > 政治

    談國防改革 美前國防高層：台灣在正確道路上 美正改善軍售流程

    2026/05/01 08:33 記者方瑋立／台北報導
    美前國防部東亞事務副助理部長柯海諾（Heino Klinck）4月30日接受「自由時報」專訪。（記者方瑋立攝）

    美前國防部東亞事務副助理部長柯海諾（Heino Klinck）4月30日接受「自由時報」專訪。（記者方瑋立攝）

    美國總統川普1.0時期的前國防部東亞事務副助理部長柯海諾（Heino Klinck）昨日（4/30）接受本報專訪指出，從漢光演習、全社會韌性建設到國防特別預算，台灣政府與民眾正以更嚴肅的態度面對中國威脅，「你們正走在正確的道路上」，但他強調這「不是一次性的努力」，必須持續下去。針對外界關切的對台軍售部分項目的交付延宕，柯海諾坦言美國國防工業「在按時、按預算交付系統這方面確實還有待改進」，所幸川普政府已啟動「史無前例」的對外軍售（FMS）改革。

    柯海諾指出，他自去（2025）年5月隨大西洋理事會（Atlantic Council）訪台後觀察到，台灣朝野展現出更強烈的嚴肅態度。無論是最近漢光演習的進行方式，還是正在推動的全社會防衛韌性建構，「都向我證明了台灣政府和民眾正以更嚴肅的態度對待這個威脅」。他認為，政府提出的年度國防預算與特別預算，同樣反映出台灣政府認真看待這些威脅、理解必須進行重大投資。

    回顧2021年柯曾撰寫專欄文章「換台灣上場（Taiwan's Turn）」，呼籲台灣政府在預算、後備戰力與不對稱武器上做出艱難抉擇，如今台灣推出特別預算、國防預算占GDP5%目標、台灣之盾防空系統（T-Dome）、國防自主生產、後備部隊改革等，柯說，「我認為你們正走在正確的道路上」，但他強調，這不是會突然停止的事，很大一部分是對國防的投資，另一部分則是「人民願意犧牲的意願」，無論是把稅金用於這些方面，或是參與全社會韌性，「這並不意味著每個人都要去當兵，但意味著你們必須願意做出其他潛在的犧牲」。

    他並引用美國經驗指出，川普總統正要求大幅增加美國國防預算，他有信心國防預算會增加，「世界並沒有變得更安全，強大的國防。或者更確切地說，強大的嚇阻力是一切事物的基礎，包括能在世界舞台上競爭的強大經濟。沒有強大的國防，就不會有強大的經濟」。

    對於部分對台軍售延宕問題，柯海諾坦言，「不幸的事實是，美國在按時、按預算交付系統這方面確實還有待改進」，這不是藉口，而是事實，因為美國國防工業在為美軍自身提供裝備時也面臨同樣困難，過去幾十年的既有採購系統「已經不再適用」。

    他指出，川普政府將改革對外軍售（FMS）系統列為國防部首要任務之一，並讓FMS 與美國國內國防採購對齊，讓美軍生產的裝備能與外國採購同類型系統的需求結合，以建立規模經濟、降低成本。各種計畫也正推動引入更多參與者、降低美國商業實體風險，讓他們願意提高產能、開啟新生產線。

    據報導，過去幾週內，美國主要彈藥製造商將把關鍵彈藥產量翻倍，有些甚至增加三倍。柯海諾形容，川普政府正以「史無前例」的方式承認美國採購系統的缺陷，並採取前所未有的措施加以解決。

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