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    首頁 > 政治

    無管委會也未公安申報 中市議員憂360棟集合住宅成不定時炸彈

    2026/04/30 20:24 記者蘇孟娟／台中報導
    議員陳俞融（左2）指出，台中還有360棟6-7樓大樓無管委會也未公安申報。（記者蘇孟娟攝）

    議員陳俞融（左2）指出，台中還有360棟6-7樓大樓無管委會也未公安申報。（記者蘇孟娟攝）

    內政部去年起將6到7層集合住宅納入須公安申報範圍，台中市多名議員今天指出，全市列管2713棟6到7層樓集合住宅，有高達42%、1163棟未成立管理組織，且僅1615棟完成公安申報，仍有將近3成尚未完成申報，其中有多達360棟既無管委會也未公安申報的「雙盲大樓」，形同城市中的不定時炸彈。

    台中市副市長黃國榮指出，會召開跨局處會議協調協助，公安第一；都發局長李正偉允會逐棟拜訪輔導協助。

    市議員陳俞融、陳淑華、陳雅惠、謝家宜指出，都發局列管的2713棟6至7層集合住宅中，還有1163棟未成立管委會，已完成公安申報者僅1615棟，有將近3成、約722棟大樓尚未完成申報；這些無管委會的千餘棟大樓中，又有逾45%、531棟集中在人口稠密的西屯區、北區及西區，佔前3名，老舊大樓林立，若缺乏管委會運作，攸關大樓安全的消防設備的修繕與維護將無人統籌，更別提要進行公安申報。

    陳俞融指出，其中有多達360棟大樓既無管委會也未進行公安申報，許多老舊大樓住戶多為長者或弱勢族群，在無管委會下，面對公安申報更無能為力，此外，消防局雖有大樓消防設備修繕補助，且最高補助金額可達22萬元，但對於連管委會都無法成立的弱勢大樓，根本無對接窗口，補助形同「看得到吃不到」。

    陳俞融要求，市府應針對360棟「雙高風險」大樓，跨局處組成聯合專案小組，主動入內安檢，並針對有立即性危險的逃生障礙進行公權力排除，確保民眾安全，而非被動等待申報，任大樓暴露在無公安檢查的空窗期。

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