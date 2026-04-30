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    首頁 > 政治

    阿扁帳號通過認證！本名註冊卡關10年 嗨喊：陳水扁正名運動成功

    2026/04/30 17:59 即時新聞／綜合報導
    陳水扁的社群帳號順利改成「陳水扁@bian」，讓他相當開心。（資料照）

    陳水扁的社群帳號順利改成「陳水扁@bian」，讓他相當開心。（資料照）

    前總統陳水扁近期活躍於社群平台，還常常回覆網友貼文，不過他十年前一直嘗試用本名註冊社群帳號，卻頻頻以「陳水扁」早已有人註冊為由被拒絕。對此，他今天表示，他的帳號已經順利改成「陳水扁@bian」，開心直呼，「恭喜陳水扁正名運動十年成功」。

    陳水扁在Threads發文表示，他原本是手機白癡，離開南屯的鬼地方（中監）後，還不知道line怎麼寫，到第一年開始使用陽春機。第二年想到以本名登記臉書，卻被一再拒絕，說「陳水扁」早已有人註冊了，反而阿扁本人不能用自己的名字。

    陳水扁指出，在他求助無門，深感懊惱之餘，經好友指導，改用台灣「勇哥」，終於有了自己的帳號，戶名叫「YonGe Chen」，不過他仍不死心，這十年間還是不斷嘗試用本名通過認證。沒想到今天4月30日，他成功以戶名「陳水扁@bian」通過認證。

    他開心直呼，「恭喜十年陳水扁正名運動成功，勇哥陳走入歷史。阿扁喜出望外，忍不住要跟大家分享這條天大地小喜訊！」貼文曝光後，網友也紛紛表示，「太扯啦 喜從天降」、「恭喜阿扁總統正名成功」、「恭喜阿扁大俠」、「阿扁正名成功，希望台灣也正名成功」。

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