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    首頁 > 政治

    中共「以台批台」藍白分工曝光 鄭麗文「拿筷子就是中國人」官宣超愛

    2026/04/30 12:18 記者陳昀／台北報導
    台灣資訊環境研究中心（IORG）最新報告指出，中共官媒大量剪輯台灣政治人物發言影片「以台批台」，五大熱門主題包括親中、中共軍力強大、台灣國防失敗、反綠、反日。（圖擷取自IORG）

    台灣資訊環境研究中心（IORG）最新報告指出，中共官媒大量剪輯台灣政治人物發言影片「以台批台」，五大熱門主題包括親中、中共軍力強大、台灣國防失敗、反綠、反日。（圖擷取自IORG）

    台灣資訊環境研究中心（IORG）最新報告指出，中共官媒大量剪輯台灣政治人物發言影片「以台批台」，五大熱門主題包括親中、中共軍力強大、台灣國防失敗、反綠、反日，並由國民黨高層宣傳「親中」、民眾黨主席與在野黨民代宣傳「反綠」，國民黨主席鄭麗文「寫中國字、拿筷子吃中國食物，就是中國人」更被當成精選樣板。

    IORG報告指出，2025年第4季中共官媒「以台批台」影片的熱門主題可分五大熱門主題，包括親中、中共軍力強大、台灣國防失敗、反綠、反日，論述涵蓋4大論述框架：疑美論、仇日論、台灣失敗論、中國決定論，形成完整中共世界觀。

    IORG報告分析，中共充分利用自身及台灣在野黨政治利益重疊為己宣傳，且「分工」明確，國民黨高層宣傳「親中」、民眾黨主席及在野黨民代宣傳「反綠」，另有5名退役軍官輪番吹捧中共軍力、否定台灣國防、貶低日本。中共尤其密集關注鄭麗文，去年9月9日鄭麗文接受館長專訪後34分鐘，中共官媒隨即在抖音帳號剪輯上架。

    IORG指出，中共也利用非軍事專業名嘴的言論，降低台灣國防政策討論專業程度、提高「政黨政治化」程度，有利於傳播台灣「國防失敗論」，相對而言，中共軍力、武器裝備強大相關評論則皆引用軍事背景名嘴，有借其背景營造可信度之意。

    IORG並精選發言舉例，鄭麗文曾表示「寫中國字、拿筷子吃中國食物，就是中國人」；立法院國民黨團總召傅崐萁曾稱「在野黨團結在一起，秉承2300萬人名義，推翻賴清德暴政」；賴岳謙曾稱「共軍無人機已經可以斬首台獨領導人於睡夢之中」；前台北縣長周錫瑋甚至批賴「和日本站在一起是要讓日本再佔領台灣一次」等。

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