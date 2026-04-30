軍購案引爆路線戰 粉專：藍營親中與現實派對撞

國民黨團總召傅崐萁。（資料照）

傳立法院長韓國瑜支持國防特別條例草案匡列新台幣8000億元，國民黨副主席季麟連29日表示，不相信韓國瑜會做出賣黨求榮的事，若有就建請開除韓國瑜黨籍。對此粉專「聲量看政治」表示，這場風波最傷國民黨的地方，不是韓國瑜被罵，也不是季麟連失言，其實，是台灣人終於看見，這個黨表面談預算，骨子裡談對中國忠誠；表面喊團結，實際忙清算；表面說愛中華民國，其實已經站在中國統戰敘事那邊。

臉書粉專「聲量看政治」PO文表示，此次爭議表面上是軍購預算之爭，實際上反映國民黨內部路線分歧。自國民黨主席鄭麗文與中國國家主席習近平舉行「鄭習會」後，兩岸關係論述轉向引發討論，相關發言提及「兩岸和平制度化」及民族復興等政治語言，被解讀為國民黨逐步靠攏中國既有框架。此次軍購案爭議，則被視為該路線與台灣國防現實之間的衝突延伸。

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粉專指出，鄭麗文在軍購案中傾向支持較低預算版本，並強力反對行政院提出的1.25兆方案，使得外界質疑其立場是否與兩岸政策連動。雖在野黨本就有監督預算、要求細節的正當性，但在兩岸論述與國防政策交錯下，相關決策引發更多政治解讀。

粉專續指，另一方面，季麟連對韓國瑜的強烈發言，也讓軍購爭議升高為黨內忠誠與路線之爭。有觀點指出，將支持較高國防預算者指為「賣黨求榮」，已從政策辯論轉為政治立場檢驗，凸顯黨內不同派系之間的緊張關係，值得注意的是，韓國瑜未正面與季麟連衝突，而是以「無愧於國家、人民、職責、黨與良心」回應，試圖將議題拉回道德高度，也被解讀為避免擴大內部分裂。

粉專直言，此次風波被視為國民黨內部兩股力量的對撞，一方為強調兩岸關係與傳統深藍路線，另一方則考量選舉現實與社會觀感，試圖在國防與兩岸之間取得平衡。隨著選舉將近，相關路線之爭是否持續擴大，仍有待觀察。

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