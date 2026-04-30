國民黨軍購版本內亂 吳靜怡：藍營面臨自殘式清算

國民黨主席鄭麗文。（資料照）

軍購案，中央提出1.25兆版本，國民黨台中市長盧秀燕及趙少康則認為8000億或8100億較合理，外傳國民黨主席鄭麗文動員地方黨部主委，要求藍營立委在黨團大會上支持「3800億+N」的版本，台中市國民黨立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔及顏寬恒對於是支持3800億或8000億的版本，皆不回應，或未明確表態。對此，媒體人吳靜怡表示，藍營內部炸鍋，鄭麗文反美暴衝釀內亂！擋軍購恐嚇AIT到「除瑜說」開砲，國民黨面臨自殘式清算。

吳靜怡在臉書PO文表示，從黨主席鄭麗文被爆出拿軍購案當籌碼「恐嚇」美方，到黃復興系統在中常會公開喊出「開除韓國瑜」的「除瑜說」，這場圍繞在「3800億元+N」與「8000億元」版本的軍購大戰，已演變成一場大規模的黨內肅清與路線崩壞。

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吳靜怡指出，根據藍營爆料，鄭麗文近期在對美關係上的表現，已被基層形容為「政治大頭病」。為了爭取6月份訪美能獲得「超越盧秀燕」的接待規格，鄭麗文竟在中央黨部與 AIT 處長古立言會面時，採取極端勒索手段，​傳出鄭麗文直接對古立言攤牌，軍購案的生殺大權就在國民黨手裡！疑似威脅若美方不給予最高規格接待，軍購案就不給過。這種把國防安全當成個人出國面子的籌碼，不僅丟盡國民黨的臉，更讓美方感到荒謬至極。

吳靜怡續指，此外，鄭麗文在結束「鄭習會」後，傳出竟在外交場合向各國使節朗讀他與習近平的「私下對話筆記」，試圖顯擺個人在兩岸間的特殊地位，此舉被諷刺為「外交失儀」，讓在場使節尷尬萬分，徹底玩殘國民黨長年累積的國際誠信，面對朱立倫、趙少康、韓國瑜及徐巧芯等人轉向支持「8000億元版」軍購，以避免被貼上「反美」標籤，黨中央與傅崐萁黨團展開緊急固樁，秘書長李乾龍致電各立委，強調若棄守「3800億元+N」底線，國民黨將全面大敗。​一名藍營立委感嘆，現在是「神佛都出動了」，黨中央為求黨版不被翻盤，甚至將此案上升為「忠誠測驗」，逼迫立委在「對美信譽」與「黨紀執行」之間選邊站。

吳靜怡分析，​這場風暴在昨日中常會達到最高點，黃復興主委季麟連針對韓國瑜、徐巧芯等人支持 8000 億版本的立場，發表了毀滅性的言論，​劍指韓國瑜，若韓國瑜做出「賣黨求榮」支持高額軍購的事，黃復興將「大義滅親」，要求開除其黨籍，並​點名徐巧芯應記得當初是靠黃復興支持才選上，警告其不准做出「親痛仇快」的舉動，這也象徵黨中央與黃復興系統正聯手對黨內「親美派」與「戰鬥藍」進行政治清算，這場混亂已讓國民黨陷入兩難絕境，簡直是一場自傷式的政治自殺！

吳靜怡點出，鄭麗文為了個人權鬥與底線，不惜與美方撕破臉，讓國民黨在年底大選被貼上「中共同路人」標籤；「除瑜說」與對徐巧芯的威脅，將原本就脆弱的黨內團結徹底粉碎；拿著「3800億元+N」這種被國際智庫視為「不專業」的數字，卻以此作為肅清異己的屠刀，只會讓選民看破手腳。

吳靜怡直言，這是一場由鄭麗文主導、季麟連執行、傅崐萁背書的「亂到除瑜」自殘式清算，國民黨若繼續沉溺於這種「恐嚇美方、清算自己人」的政治鬧劇，恐將在年底選戰中面臨毀滅性的反噬，拖累民眾黨、恭喜民進黨。

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