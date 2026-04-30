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    首頁 > 政治

    「全部都在演！」周軒爆軍購內亂藍營不敢反抗黨中央

    2026/04/30 08:38 即時新聞／綜合報導
    立法院外交及國防委員會將在23日排審朝野三版本軍購特別條例草案，國民黨立院黨團19日宴請黨團成員及黨中央高層，餐會結束後，黨主席鄭麗文（中）在黨團總召傅崐萁（右）、立委陳玉珍（左）陪同下步出餐廳。（資料照）

    立法院外交及國防委員會將在23日排審朝野三版本軍購特別條例草案，國民黨立院黨團19日宴請黨團成員及黨中央高層，餐會結束後，黨主席鄭麗文（中）在黨團總召傅崐萁（右）、立委陳玉珍（左）陪同下步出餐廳。（資料照）

    行政院提出「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，國民黨立法院黨團則有「3800億元+N」與8000億不同版本，對此，政治工作者周軒表示，國民黨沒有人敢反抗鄭麗文跟傅崐萁的黨中央，全部人都在演戲，保證就算到時候國民黨全部挺3800億，蔣萬安、江啟臣等人還是會吞下去的。

    周軒在臉書PO文表示，據說國民黨內部很多年底要選縣市長的，抱怨3800+N，讓他們年底很難選，喔，為什麼？國民黨昨天釋出的氣氛，不是大家最後都支持3800+N嗎？台北市長蔣萬安還託藍委說自己支持8000億的版本。

    周軒直言，所以蔣萬安市長認為8000億台北市就很好選了，是這樣嗎？別裝了，國民黨沒有人敢反抗鄭麗文跟傅崐萁的黨中央，全部人都在演戲，保證就算到時候國民黨全部挺3800億，蔣萬安江啟臣等人還是會吞下去的，因為他們心底都覺得自己很穩，現在出來喊喊口號又不會少一塊肉。

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