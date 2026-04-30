季麟連嗆開除韓國瑜 黃暐瀚諷藍營尾巴搖狗：快開除「這些大咖」

國民黨副主席季麟連29日在黨內中常會上嗆，如果立法院長韓國瑜真的支持8000億元的軍購版本，那就是「賣黨求榮」，建請「開除黨籍」，結果引發黨內反彈。（資料照）

國民黨副主席季麟連29日在黨內中常會上嗆，如果立法院長韓國瑜真的支持8000億元的軍購版本，那就是「賣黨求榮」，建請「開除黨籍」，結果引發黨內反彈。資深媒體人黃暐瀚對此諷刺，如果軍購真是「叛黨叛國」，連3800億都不該給過才對，全都砍了吧，韓國瑜、盧秀燕、朱立倫一干人等，全都快點開除了吧！財經網紅胡采蘋也砲轟，季麟連自己是軍方出身，現在帶頭擋軍購，到底是國軍還是解放軍的將軍，她也怒批「你們這些人真的非常可恥」。

黃暐瀚在臉書以「尾巴搖狗 賣黨求榮」為題發文指出，他一直在講「尾巴搖狗」，很多人不懂他是什麼意思？他直言「今天（週三）的國民黨中常會，就是「尾巴搖狗」的結果。

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黃暐瀚直言，當你不斷（從去年十一月到現在）告訴你的支持者「軍購是不必要的」、「對美軍購可能是民進黨想貪污」、「只要兩岸和緩根本不用軍購」、「給美國錢有什麼用，錢付了武器根本都沒來」、「要買什麼，沒人知道」的時候。你怎麼能怪支持者反對軍購？你怎會不理解，為什麼黨的副主席堅定認為「軍購就是叛黨叛國」。

黃暐瀚諷刺，如果軍購真是「叛黨叛國」，不要說8千億，連3800億都不該給過才對。全都砍了吧！他也酸「韓國瑜、盧秀燕、朱立倫一干人等，主張應該匡列8千億以上的，不用等發價書的，賣黨求榮的，全都快點開除了吧！」

胡采蘋也發文批評，「季麟連自己是軍方出身，現在帶頭擋軍購，韓國瑜喊八千億，季麟連還要開除韓國瑜黨籍了」、「季麟連你到底是國軍還是解放軍的將軍，你知道打仗了你會害死多少國軍嗎？你們這些人真的非常可恥」。

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