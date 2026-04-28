民進黨嘉義縣、市長提名人攜手 爭取打造八掌溪水岸綠廊

民進黨提名的嘉義縣、市長參選人立委蔡易餘（右）、王美惠（中）攜手爭取八掌溪水岸綠廊預算。（立委蔡易餘辦公室提供）

民進黨提名的嘉義縣、市長參選人立委蔡易餘與王美惠，昨天與中埔鄉長李碧雲邀集經濟部水利署第五河川分署長潘禎哲會勘八掌溪，爭取串聯起忠義橋軍輝橋間的遊憩動線，讓中埔與嘉義市區的居民，都能擁有一條更寬敞、更舒適的親水散步綠廊。

蔡易餘指出，八掌溪是嘉義縣中埔鄉與嘉義市的界河，是中央管的重要河川，治理不應有行政區劃的隔閡，為了將治理效果最大化，特別偕同王美惠委員、中埔鄉長李碧雲，邀請經濟部水利署第五河川分署長潘禎哲共同會勘，全力為鄉親爭取中央資源，打造更優質的水岸環境。

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蔡易餘與王美惠表示，水利署已完成軍輝橋至映月橋段整治工程，成效良好、獲地方肯定，盼將成功經驗往上延伸至忠義橋上下游河段。在確保防洪安全的前提下，規劃兩側高灘地休憩動線與親水空間，串聯成完整綠帶廊道，讓居民擁有更舒適的散步與休閒場域。

王美惠進一步表示，將持續在立法院爭取預算與政策支持，讓八掌溪兼顧防災與生活品質，打造安全友善宜居水岸空間環境。

第五河川分署回應兩位委員的建議，指後續將在不影響河防安全的前提下，評估忠義橋上游水環境營造可行性，朝綠帶串聯與空間優化方向規劃。

民進黨提名的嘉義縣、市長參選人立委蔡易餘、王美惠攜手爭取八掌溪水岸綠廊預算。（立委蔡易餘辦公室提供）

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